KİMİZ BİZ

Dekorasyona meraklı tüm mekan dekorasyoncular, Yerevdekor.com’ da.

Yerevdekor.com adıyla 4.12.2012 yılında kuruluşumuz hayat buldu. Daha çok Dekorasyon ve endüstiriyel malzemeler içeren bir site olarak hazırlandı. Kısa zamanda ürün yelpazesini genişleten sitemiz yenilenmelerle büyümeye müşterilerine farklı dekorasyon ürünleri sunmaya ürün sayısını arttırmaya devam etmektedir.

Yerevdekor.com, günlük mail bültenlerinde size özel sürpriz indirimleri takip edebilir,Haftalık kampanyalı ürünlerimizi en uygun şekilde alabilirsiniz.

Türkiye’ de bir ilk yapan Yerevdekor.com M2 ürünlerinden hiçbir bedel almadan kargo bedava numune yollamakta, Usta destek ekibi ile tüm şehirlerimizde alışveriş yapan müşterilerimize talepleri karşılığında usta desteği de sağlamaktadır.

Uzman ekibimiz ve ürün çeşitliliğimizle evinizden bahçenize, balkonunuzdan ofisinize kadar aklınıza gelebilecek her yerde kullanabileceğiniz dekorasyon malzemelerini Yerevdekor.com’ da bulabilirsiniz.