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Atölye Butka
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • Gemi Feneri Yatak Başı, Atölye Butka Atölye Butka Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Gemi Feneri Yatak Başı, Atölye Butka Atölye Butka Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Gemi Feneri Yatak Başı
    Palet Yatak Odası, Atölye Butka Atölye Butka Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Palet Yatak Odası, Atölye Butka Atölye Butka Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Palet Yatak Odası, Atölye Butka Atölye Butka Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Palet Yatak Odası
    Palet Yatak Odası Grubu, Atölye Butka Atölye Butka Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Palet Yatak Odası Grubu, Atölye Butka Atölye Butka Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Palet Yatak Odası Grubu
    Palet Yemek Masası, Atölye Butka Atölye Butka Yemek OdasıMasalar
    Palet Yemek Masası, Atölye Butka Atölye Butka Yemek OdasıMasalar
    Palet Yemek Masası
    Palet Çalışma Masası, Atölye Butka Atölye Butka Çalışma OdasıÇalışma Masaları
    Palet Çalışma Masası, Atölye Butka Atölye Butka Çalışma OdasıÇalışma Masaları
    Palet Çalışma Masası
    Altılı Avize, Atölye Butka Atölye Butka Oturma OdasıIşıklandırma
    Altılı Avize, Atölye Butka Atölye Butka Oturma OdasıIşıklandırma
    Altılı Avize
    Hepsini göster: 9 proje

    Gündelik yaşama farklılık katmaya çalışan küçük bir atölyedir Butka.  Eski jaluziler, bozulmuş storlar, paletler, artık seramik karolar, su boruları, hatta araba lastikleri... Kullanılmış, yeni-eski eşyalar... Modern hayatın sabırsızca “çöp” olarak tanımlayıp kenara attığı türlü türlü nesneleri yeni bir bakış açısıyla yorumlayarak ve ağaçla buluşturarak tekrar hayatın içine katıyoruz.

      Yumuşak minderlerin süslediği paletten yapılmış rahat bir koltukta eski bir jaluziden yapılmış lambanın ışığında bir çalışma odası hayal edin.  Hatta dilerseniz duvarlarında kedileriniz için yollar olsun.  Bir eşi daha olmayan masanızın da alt tarafı eskiden bir dikiş makinesiydi.  Kimbilir ne kadar el emeğine eşlik etmiştir.   Atölye Butka’da her gün keyifle uğraştığımız iş, doğaya, sağlığa ve emeğe duyarlı dekoratif ve işlevsel ürünleryaratarak evinizin atmosferini oluşturmanıza yardımcı olmak. Bunun için dükkanımızda beğeninize sunduğumuz ürünler dışında sipariş üzerine üretim de yapıyoruz.  Önce arkadaşça bir ortamda ihtiyaç ve zevkinizi konuşuyor, sonra yaptığımız çizimlerden seçtiğiniz ürünleri  ağacın dokusunu öldürmeden, kök boyaların ve toz cevizin verdiği renkleri hakim kılarak özenle üretiyoruz. Kullandığımız malzemeler doğaları gereği geri dönüşüme ve sürdürülebilir bir ekonomiye katkı yapıyorlar.   Sunta, lake boyalar, fabrikasyon işleri seviyorsanız pek sizin stiliniz değil.  Aksi takdirde tanışmaya ve çayımızı içmeye bekleriz.

    Hizmetler
    • Aydınlatma
    • Mobilya
    • Mekan Tasarım ve Uygulama
    Hizmet alanları
    • AYDINLATMA
    • Ahşaptan Ürünler
    • Ahşap Mobilyalar
    • EV TASARIM
    • grafik tasarım
    • istanbul
    • kadıkoy/ istanbul
    • mağaza tasarımı
    • Mobilya Tasarımı
    • tasarım
    • ürün tasarımı
    • El üretimi
    • furniture
    • Furniture Design
    • kitchen furniture
    • KULLANILACAK ALANIN ŞEKLİNE GÖRE ÖZEL DİZAYN YAPILIR.
    • recycle
    • geri dönüşüm
    • Aydınlatma tasarımı
    • mekana özel aydınlatma tasarımı
    • Seramik
    • Kişiye özel
    • seramik tasarım
    • terrarium
    • teraryum
    • dekoratif yastık
    • Bahçe Mobilyaları
    • mekan ve mobilya ilişkili tüm alanlar
    • Yatak Odası
    • Hepsini göster: 29 hizmet alanı
    Adres
    Acıbadem Caddesi Şemibey Sokak No:3/B Yıldızbakkal Kadıköy/ İstanbul
    34718 Istanbul
    Türkiye
    +90-5385792920 www.atolyebutka.com

    Değerlendirmeler

    Bilge Nefise Yardımcı
    Geri dönüşüm değil ileri dönüşüm nedir merak ediyorsanız gidin bir bakın. Ürünler retro çoğunlukla
    4 yıldan fazla önce
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