Gündelik yaşama farklılık katmaya çalışan küçük bir atölyedir Butka. Eski jaluziler, bozulmuş storlar, paletler, artık seramik karolar, su boruları, hatta araba lastikleri... Kullanılmış, yeni-eski eşyalar... Modern hayatın sabırsızca “çöp” olarak tanımlayıp kenara attığı türlü türlü nesneleri yeni bir bakış açısıyla yorumlayarak ve ağaçla buluşturarak tekrar hayatın içine katıyoruz.

Yumuşak minderlerin süslediği paletten yapılmış rahat bir koltukta eski bir jaluziden yapılmış lambanın ışığında bir çalışma odası hayal edin. Hatta dilerseniz duvarlarında kedileriniz için yollar olsun. Bir eşi daha olmayan masanızın da alt tarafı eskiden bir dikiş makinesiydi. Kimbilir ne kadar el emeğine eşlik etmiştir. Atölye Butka’da her gün keyifle uğraştığımız iş, doğaya, sağlığa ve emeğe duyarlı dekoratif ve işlevsel ürünleryaratarak evinizin atmosferini oluşturmanıza yardımcı olmak. Bunun için dükkanımızda beğeninize sunduğumuz ürünler dışında sipariş üzerine üretim de yapıyoruz. Önce arkadaşça bir ortamda ihtiyaç ve zevkinizi konuşuyor, sonra yaptığımız çizimlerden seçtiğiniz ürünleri ağacın dokusunu öldürmeden, kök boyaların ve toz cevizin verdiği renkleri hakim kılarak özenle üretiyoruz. Kullandığımız malzemeler doğaları gereği geri dönüşüme ve sürdürülebilir bir ekonomiye katkı yapıyorlar. Sunta, lake boyalar, fabrikasyon işleri seviyorsanız pek sizin stiliniz değil. Aksi takdirde tanışmaya ve çayımızı içmeye bekleriz.