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Pıneapple Inc.
Tasarımcılar İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Karatahta Ürünler, Pıneapple Inc. Pıneapple Inc. İç Dekorasyon
    Karatahta Ürünler, Pıneapple Inc. Pıneapple Inc. İç Dekorasyon
    Karatahta Ürünler, Pıneapple Inc. Pıneapple Inc. İç Dekorasyon
    +3
    Karatahta Ürünler
    Tasarım Kutular, Pıneapple Inc. Pıneapple Inc. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Tasarım Kutular, Pıneapple Inc. Pıneapple Inc. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Tasarım Kutular
    Nakış İşleri, Pıneapple Inc. Pıneapple Inc. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Nakış İşleri, Pıneapple Inc. Pıneapple Inc. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Nakış İşleri, Pıneapple Inc. Pıneapple Inc. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Nakış İşleri
    Dekoratif Ürünler, Pıneapple Inc. Pıneapple Inc. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Dekoratif Ürünler, Pıneapple Inc. Pıneapple Inc. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Dekoratif Ürünler, Pıneapple Inc. Pıneapple Inc. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +4
    Dekoratif Ürünler

    Pineapple Inc.’i ben kurdum. İsmim Cansın.Hediye almaktan çok hediye vermeyi sevdiğim ve ellerimizle ürettiklerimizi çok daha mânâlı bulduğum için, uzun zamandır arkadaşlarım için hediyeler yaptıktan sonra, şimdi böyle bir şeyler oldu. Pineapple Inc. ürünleri okuduğum kitaplardan, izlediğim filmler ve dizilerden, güzel şehirler ve güzel müziklerden, sevdiğim insanlardan ve çocukluğumdan etkilenerek ortaya çıkıyor. Ve tabi siz de kendi zevklerinize göre başka siparişler vermek istiyorsanız verebiliyorsunuz.

    Dekoratif kutular ve mutfak eşyaları, duvar süsleri, nakış ve kumaş işleri gibi pek çok ürünü Pineapple Inc. altında bulabilirsiniz.

    Tüm sorularınız ve sipariş için: hello@pineapple-inc.com

    Hizmetler
    • dekorasyon
    • dekoratif ürünler
    • tasarım
    • kişiye özel tasarım
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34710 İstanbul
    Türkiye
    www.pineapple-inc.com
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