Pıneapple Inc.

Pineapple Inc.’i ben kurdum. İsmim Cansın.Hediye almaktan çok hediye vermeyi sevdiğim ve ellerimizle ürettiklerimizi çok daha mânâlı bulduğum için, uzun zamandır arkadaşlarım için hediyeler yaptıktan sonra, şimdi böyle bir şeyler oldu. Pineapple Inc. ürünleri okuduğum kitaplardan, izlediğim filmler ve dizilerden, güzel şehirler ve güzel müziklerden, sevdiğim insanlardan ve çocukluğumdan etkilenerek ortaya çıkıyor. Ve tabi siz de kendi zevklerinize göre başka siparişler vermek istiyorsanız verebiliyorsunuz.

Dekoratif kutular ve mutfak eşyaları, duvar süsleri, nakış ve kumaş işleri gibi pek çok ürünü Pineapple Inc. altında bulabilirsiniz.

Tüm sorularınız ve sipariş için: hello@pineapple-inc.com