Bariboğlu Yapı – Dekoratif Dış Cepheler

2005 yılında Sadık Bariboğlu tarafından Deko Dizayn adı altında kurularak devam eden şirketimiz 2015 yılında Bariboğlu Yapı adı ile hizmetine devam etmektedir. Hekim Yapı şirketinin ilk bayilerinden olan şirketimiz 2005 yılından itibaren 1000'in üstünde projeye imza atmış olup, yurtiçi ve yurtdışında birçok başarılı proje yapmıştır.

2015 yılında Samsun ve Antalya illerinde W Design İç Mimarlık şirketini açarak mimari ve iç mimari proje alanında da hizmet vermeye başlamıştır.

Yıllardır bu birikimi ve kaliteyi arayıp, bizi tercih eden tüm kişi ve kuruluşları teşekkürlerimizi sunarız...