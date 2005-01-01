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Bariboğlu Yapı – Dekoratif Dış Cepheler
Ön & Dış Cepheler Samsun
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    • Samsun Villa Projesi, Bariboğlu Yapı - Dekoratif Dış Cepheler Bariboğlu Yapı - Dekoratif Dış Cepheler Villa
    Samsun Villa Projesi, Bariboğlu Yapı - Dekoratif Dış Cepheler Bariboğlu Yapı - Dekoratif Dış Cepheler Klasik Evler
    Samsun Villa Projesi, Bariboğlu Yapı - Dekoratif Dış Cepheler Bariboğlu Yapı - Dekoratif Dış Cepheler Klasik Evler
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    Samsun Villa Projesi

    2005 yılında Sadık Bariboğlu tarafından Deko Dizayn adı altında kurularak devam eden şirketimiz 2015 yılında Bariboğlu Yapı adı ile hizmetine devam etmektedir. Hekim Yapı şirketinin ilk bayilerinden olan şirketimiz 2005 yılından itibaren 1000'in üstünde projeye imza atmış olup, yurtiçi ve yurtdışında birçok başarılı proje yapmıştır. 

    2015 yılında Samsun ve Antalya illerinde W Design İç Mimarlık şirketini açarak mimari ve iç mimari proje alanında da hizmet vermeye başlamıştır. 

    Yıllardır bu birikimi ve kaliteyi arayıp, bizi tercih eden tüm kişi ve kuruluşları teşekkürlerimizi sunarız...

    Hizmet alanları
    Samsun
    Adres
    Samsun-Sinop Bulvarı, Ali Gaffar Okan Caddesi No:1 Ondokuzmayıs
    55420 Samsun
    Türkiye
    +90-3625185521 www.baribogluyapi.com
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