Hayalleri marka ve tasarım üzerine hedeflenmiş bir metal atölyesinde kurulan B&T, yerelden çok evrensel ideallerin benimsenmesi ile kurallarını kendi koyacağı serüvenine başladı.

Firmanın temelinde yatan sözcük, “daha iyi”, yani “NİTELİK”ti. Geleceğin tasarım markasının modern alt yapısını tamamlayan B&T, diğer satış merkezlerinin yanı sıra tasarım ve konfor adına mobilya ile ilgili aranan her şeyin bulunduğu ilk perakende mağazasını İstanbul-Batı Ataşehir’ de açarak tasarımcı, üretici ve kullanıcı arasındaki fayda ilişkisini kuracağı gerekli zemini hazırladı.