Hayalleri marka ve tasarım üzerine hedeflenmiş bir metal atölyesinde kurulan B&T, yerelden çok evrensel ideallerin benimsenmesi ile kurallarını kendi koyacağı serüvenine başladı.
Firmanın temelinde yatan sözcük, “daha iyi”, yani “NİTELİK”ti. Geleceğin tasarım markasının modern alt yapısını tamamlayan B&T, diğer satış merkezlerinin yanı sıra tasarım ve konfor adına mobilya ile ilgili aranan her şeyin bulunduğu ilk perakende mağazasını İstanbul-Batı Ataşehir’ de açarak tasarımcı, üretici ve kullanıcı arasındaki fayda ilişkisini kuracağı gerekli zemini hazırladı.
- Hizmetler
- Mobilya tasarım ve üretimi
- Adres
-
Kağıthane Caddesi No:87 Çağlayan
34403 İstanbul – Turkey
Türkiye
+90-2122204220 www.b-t.com.tr