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B&amp;T Desıgn
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul – Turkey
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    • Hayalleri marka ve tasarım üzerine hedeflenmiş bir metal atölyesinde kurulan B&T, yerelden çok evrensel ideallerin benimsenmesi ile kurallarını kendi koyacağı serüvenine başladı.

    Firmanın temelinde yatan sözcük, “daha iyi”, yani “NİTELİK”ti. Geleceğin tasarım markasının modern alt yapısını tamamlayan B&T, diğer satış merkezlerinin  yanı sıra tasarım ve konfor adına mobilya ile ilgili aranan her şeyin bulunduğu ilk perakende mağazasını İstanbul-Batı Ataşehir’ de açarak  tasarımcı, üretici ve kullanıcı arasındaki fayda ilişkisini kuracağı gerekli zemini hazırladı.

    Hizmetler
    Mobilya tasarım ve üretimi
    Adres
    Kağıthane Caddesi No:87 Çağlayan
    34403 İstanbul – Turkey
    Türkiye
    +90-2122204220 www.b-t.com.tr
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