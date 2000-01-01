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DerganÇARPAR Mimarlık
Mimarlar Hatay
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Arsuz Apartman Projesi , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Apartman Ahşap Ahşap rengi
    Arsuz Apartman Projesi , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Modern Evler Ahşap Ahşap rengi
    Arsuz Apartman Projesi , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Apartman Ahşap Ahşap rengi
    +2
    Arsuz Apartman Projesi
    FİLMAR FİLTRE İDARİ BİNASI , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar
    FİLMAR FİLTRE İDARİ BİNASI , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar
    FİLMAR FİLTRE İDARİ BİNASI , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar
    +10
    FİLMAR FİLTRE İDARİ BİNASI
    İLHANLAR DEMİR ÇELİK OFİS , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar Ahşap
    İLHANLAR DEMİR ÇELİK OFİS , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar
    İLHANLAR DEMİR ÇELİK OFİS , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar
    +23
    İLHANLAR DEMİR ÇELİK OFİS
    AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Modern Evler
    AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Akdeniz Evler
    AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Modern Oturma Odası
    +51
    AHMET ASLI İLHAN EVİ
    Seküçoğlu Diş Kliniği , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar
    Seküçoğlu Diş Kliniği , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar
    Seküçoğlu Diş Kliniği , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar
    +3
    Seküçoğlu Diş Kliniği
    Nasya Kuaför, DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar
    Nasya Kuaför, DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar
    Nasya Kuaför, DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Ticari alanlar
    +11
    Nasya Kuaför
    Hepsini göster: 9 proje

    Mimari ve iç mimari proje ve uygulamalar gerçekleştirmek üzere, 1980 yılında Mimar Dergan ÇARPAR  tarafından ilk olarak Deça Mimarlık adıyla çalışmalarına başlayan firmamız,. 1987 yılında aynı isim adı altında 2011 yılında Mimar Mehmet Ali ÇARPAR ve 2014 yılında İç mimar  Meriç ÇARPAR 'ın şirkete katılmasıyla şirketleşerek çalışmalarına günümüze kadar devam etmiştir.   DEÇA MİMARLIK, özgür bir ortamda  mimarlar, iç mimarlar ve stajyer öğrencilerden oluşan ekibiyle günümüzde de evrensel tasarım dili, global trend ve akımlarla beraber, form fonksiyon ilişkileri, çağdaş malzeme ve doku bileşenleri gibi kriterleri gözardı etmeden, yeni proje çalışmalarına devam etmektedir.

    Hizmetler
    -Mimari Proje - Renovasyon – Restorasyon – Rölöve -Tasarım ve Uygulama - İç Mimari Proje -İnşaat Tadilat – Dekorasyon- Kontrolörlük - Danışmanlık
    Hizmet alanları
    HATAY
    Adres
    KARAAĞAÇ MAHALLESİ UĞURMUMCU CADDESİ NO:171 ARSUZ
    31200 Hatay
    Türkiye
    +90-5324278277 www.dergancarparmimarlik.com
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