DerganÇARPAR Mimarlık

Mimari ve iç mimari proje ve uygulamalar gerçekleştirmek üzere, 1980 yılında Mimar Dergan ÇARPAR tarafından ilk olarak Deça Mimarlık adıyla çalışmalarına başlayan firmamız,. 1987 yılında aynı isim adı altında 2011 yılında Mimar Mehmet Ali ÇARPAR ve 2014 yılında İç mimar Meriç ÇARPAR 'ın şirkete katılmasıyla şirketleşerek çalışmalarına günümüze kadar devam etmiştir. DEÇA MİMARLIK, özgür bir ortamda mimarlar, iç mimarlar ve stajyer öğrencilerden oluşan ekibiyle günümüzde de evrensel tasarım dili, global trend ve akımlarla beraber, form fonksiyon ilişkileri, çağdaş malzeme ve doku bileşenleri gibi kriterleri gözardı etmeden, yeni proje çalışmalarına devam etmektedir.