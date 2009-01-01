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bilge havuz
Havuz & Spa Istanbul
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    • Bilge Havuz havuzun yapılacağı yere keşife gelir. Arazinin geometrisine göre havuzun şekli, topragın yumuşaklığına göre betonarme ya da çelik yapılar sunar.

    Zevkiniz ve bütçeniz ne olursa olsun Bilge Havuz size her zaman en iyisini sunar.

    Bilge havuz ve düş yapı  20 yılı aşkın tecrübesi ile villa ve konut inşaatı yapmaktadır . Bilge havuz , 2009 yılından beri site ve villalara havuz yapmaktadır.

    Hizmetler
    havuz spa hamam
    Hizmet alanları
    türkiye ve istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    +90-2163500166 www.bilgehavuz.com
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