Bilge Havuz havuzun yapılacağı yere keşife gelir. Arazinin geometrisine göre havuzun şekli, topragın yumuşaklığına göre betonarme ya da çelik yapılar sunar.

Zevkiniz ve bütçeniz ne olursa olsun Bilge Havuz size her zaman en iyisini sunar.

Bilge havuz ve düş yapı 20 yılı aşkın tecrübesi ile villa ve konut inşaatı yapmaktadır . Bilge havuz , 2009 yılından beri site ve villalara havuz yapmaktadır.