LAMPBADA DESIGN LAMP

El yapımı cam lamba ürünlerini profesyonelce sergileyen Lampbada, kreatif çalışmaları, özenli sunumları ile müşteri beğenilerini kazanmış, farklılık yaratmak ve fayda sağlayabilmeyi misyon haline getirmiştir. Dayanıklı ve zarifi aynı kulvara almayı sağlamıştır. Huzur veren ve his yaratabilen lambalar ortaya koymuştur. Kendine özgü bu zarif ve hoş lambalar kesinlikle ilham kaynağı olacaktır.El yapımı ve özgün olması temel prensiplerinden. Cam ürünler ve farklı aydınlatma seçenekleri ile kaliteli ve seçkin bir portföy oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zevkli müşteri kitlesine sahip; otel, mağaza, cafe & pub'lar ve iç mimarlar tarafından yoğun ilgi görmekte.Geri dönüşümlü şişelerin geri dönüşümü ile aynı zamanda çevreye de katkı sağlar.