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LAMPBADA DESIGN LAMP
Işık Tasarımcıları 34000
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Absobottle Gold Luxury Lamp, El Yapımı, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP İç Dekorasyon Cam Sarı
    Absobottle Gold Luxury Lamp, El Yapımı, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP İç Dekorasyon Cam Altın Sarısı
    Absobottle Gold Luxury Lamp, El Yapımı, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP İç Dekorasyon Cam Altın Sarısı
    +1
    Absobottle Gold Luxury Lamp, El Yapımı
    Violabottlelamp, Tasarım, Masa Cam Gece Lambası, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP İç Dekorasyon
    Violabottlelamp, Tasarım, Masa Cam Gece Lambası
    Concept, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP
    Concept
    Eiffelbottlelamp, Tasarım, Cam Gece Masa Lambası, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP İç Dekorasyon
    Eiffelbottlelamp, Tasarım, Cam Gece Masa Lambası, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP İç Dekorasyon
    Eiffelbottlelamp, Tasarım, Cam Gece Masa Lambası
    Viobottlelamp, Tasarım, Cam Gece Masa Lambası, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP İç Dekorasyon
    Viobottlelamp, Tasarım, Cam Gece Masa Lambası, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP İç Dekorasyon
    Viobottlelamp, Tasarım, Cam Gece Masa Lambası
    Squarebricklamp, Tasarım, Cam Gece Masa Lambası, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP İç Dekorasyon
    Squarebricklamp, Tasarım, Cam Gece Masa Lambası, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP İç Dekorasyon
    Squarebricklamp, Tasarım, Cam Gece Masa Lambası
    Hepsini göster: 11 proje

    El yapımı cam lamba ürünlerini profesyonelce sergileyen Lampbada, kreatif çalışmaları, özenli sunumları ile müşteri beğenilerini kazanmış, farklılık yaratmak ve fayda sağlayabilmeyi misyon haline getirmiştir. Dayanıklı ve zarifi aynı kulvara almayı sağlamıştır. Huzur veren ve his yaratabilen lambalar ortaya koymuştur. Kendine özgü bu zarif ve hoş lambalar kesinlikle ilham kaynağı olacaktır.El yapımı ve özgün olması temel prensiplerinden. Cam ürünler ve farklı aydınlatma seçenekleri ile kaliteli ve seçkin bir portföy oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zevkli müşteri kitlesine sahip; otel, mağaza, cafe & pub'lar ve iç mimarlar tarafından yoğun ilgi görmekte.Geri dönüşümlü şişelerin geri dönüşümü ile aynı zamanda çevreye de katkı sağlar.

    Hizmetler
    El yapımı ürünler
    Hizmet alanları
    • AYDINLATMA
    • Design
    • Decorative
    • El üretimi
    • Genel Satış
    • 34000
    • el yapımı
    • tasarım şişe
    • tasarım lamba
    • Aydınlatma
    • oturma odası aydınlatma
    • Yatak Odası
    • oturma odası
    • Hepsini göster: 13 hizmet alanı
    Adres
    Dereboyu caddesi cevirmeci sokak 34000 Ortaköy
    istanbul 34000
    Türkiye
    +90-5350454388 www.lampbada.com
    Yasal mülkiyet

    Tüm imagelar/fotoğraflar izin alınarak kullanılabilir, tüm fotoğraflar materyaller lampbada markasına ve tasarımcısına aittir.

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