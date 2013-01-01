Reyhan Mermer Sanayi Ltd.

Reyhan Mermer 'in Hikayesi, bilinen en yakın tarihi ile Kayseri Mimarsinan Kasabasında Ali Dedemizle doğmuştur. 1890 yıllarında Ali Dedemizin başladığı Taş Yapı işlerinde ailenin ilk kuşağı olan oğlu Osman Bey Cumhuriyet tarihimizde ilk Eski eserler 29. Mütheaitlik belgesiyle Ankara, İstanbul, Muğla, Afyon, Kayseri, Bursa gibi tarihi yapıların taş yapı restorasyon ve yeni yapı yapma yetkisiyle birçok Kale, Saray, Müze, Konak, Yalı vs. gibi yapılar restore ve inşaa etmiştir.

1962 Yıllarında Osman Bey oğlu 2.kuşak Raşit Reyhan ile Ankara Aktaş kavşağında Lüks mermer ve doğaltaş imalatlara yönelik mermer dekorasyon atölyesini kurmuştur. Adalettin Reyhan ve Rahmi Reyhanın 1970 yıllarında Almanya 'dan getirdikleri makine ve ekipmanlarla sektörde bilinen ve şu anda sektörde tanınmış Mermer Ustalarının yetiştiği bir işletme olarak 1990 yıllarına kadar ilk atölyeside çalışmalarını sürdürmüştür.

1992 yılında Atisan ve İvedik Osb bölgesinde 3. kuşak olan Rahmi Reyhan 'ın kurmuş olduğu Atölye ve Fabrikada başta Almanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Arabistan ve Türki Cuhmuriyetlerinde birçok yurtdışı projesine imza atılmıştır.

2013 yılında 4. kuşak Mert Reyhan 'ın 7 yıl boyunca İtalya 'da İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinde Eğitimini alıp Ankara 'ya geri gelmesiyle makina parkurunda Alman ve İtalyan CNC makinalar kazandırılmış ve sektörde kontrollü gelişmeye devam edilmektedir.