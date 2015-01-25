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Berna Duman Seramik Atolyesi
Sanatçı & Zanaatkârlar Istanbul
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • Gözleri kapalı, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi Modern Oturma Odası Seramik
    Gözleri kapalı
    Bekleyiş, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi Modern Yemek Odası
    Bekleyiş
    Turkuaz Seramik Kase, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi SanatSanat Eserleri Seramik Turkuaz
    Turkuaz Seramik Kase, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi SanatSanat Eserleri Seramik Turkuaz
    Turkuaz Seramik Kase, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi SanatSanat Eserleri Seramik Turkuaz
    Turkuaz Seramik Kase
    Seramik heykel, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Seramik Mavi
    Seramik heykel
    Sehr-i İstanbul, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi SanatHeykeller
    Sehr-i İstanbul, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi SanatHeykeller
    Sehr-i İstanbul, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi SanatHeykeller
    Sehr-i İstanbul
    Mekanlarda neseli eglenceli ve renkli Tasarımlar, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi Minimalist Oturma Odası
    Mekanlarda neseli eglenceli ve renkli Tasarımlar, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Mekanlarda neseli eglenceli ve renkli Tasarımlar, Berna Duman Seramik Atolyesi Berna Duman Seramik Atolyesi İç Dekorasyon
    Mekanlarda neseli eglenceli ve renkli Tasarımlar
    Hepsini göster: 11 proje

    TASARLAYAN

    1999 Sakarya Üniversitesi seramik bölümünden mezun olmuştur. Yapıtları yurtiçinde çeşitli galerilerde sergilenen , özel koleksiyonlarda yer alan Berna Duman kisisel calismalarina atolyesinde devam etmektedir.

    PAYLAŞAN 

    Sanatçi, sanattan keyif alan denemek, ogrenmek isteyen herkes icin; ozel kurumlarda seramik ve Heykel workshopları düzenliyor veya atölyesinde bilgi, birikim ve sanatin guzel enerjisini paylasiyor.

    ISTEYEN 

    Yaşam alanında kişiye özel zevklerin tek ve orijinal olmasından yola çıktı Berna Duman Seramik ve heykelleri..
    Amacı ise, her birey özel ve tekdir, alınan her obje veya heykel yıllar içerisinde bile mutluluk vermesi, size kendinizi özel ve bambaşka hissettirmesi için tasarlandı. Bu nedenle her çalışma tek ve tasarım ürünüdür. Öncesinde eskizlenen tasarımlar, ürüne uygun şekillendirme tekniği ile elde şekillenir önce 900 ardından sırlanarak 1050 derecede fırınlanır. Güzel günlerinize güzellik katmak mutluluk katmak için tüm iyi enerjileriyle birlikte atölyeden size yolculuğa çıkar. Çünkü her biri tasarımcısının yolculugudur, atölye de ellerde sekillenirken, hikayeler biçimlenmiştir. Bir hayalle başlayıp, çamurda şekil bulmuş, ateşle seramik ol'muştur. Tüm sevgiler sizlere.. Berna Duman

    Hizmetler
    Tasarım obje ve ürünler
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Arikoy sitesi orkide sok. no.11 Uskumruköy Sariyer
    34450 Istanbul
    Türkiye
    +90-5315520023 bernaduman.net

    Değerlendirmeler

    Akın Duman
    Ev sıcaklığında muhteşem. Sanatla dolu, üretken ve keyifli saatler.
    3 yıldan fazla önce
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