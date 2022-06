Berna Duman Seramik Atolyesi

TASARLAYAN

1999 Sakarya Üniversitesi seramik bölümünden mezun olmuştur. Yapıtları yurtiçinde çeşitli galerilerde sergilenen , özel koleksiyonlarda yer alan Berna Duman kisisel calismalarina atolyesinde devam etmektedir.

PAYLAŞAN

Sanatçi, sanattan keyif alan denemek, ogrenmek isteyen herkes icin; ozel kurumlarda seramik ve Heykel workshopları düzenliyor veya atölyesinde bilgi, birikim ve sanatin guzel enerjisini paylasiyor.

ISTEYEN

Yaşam alanında kişiye özel zevklerin tek ve orijinal olmasından yola çıktı Berna Duman Seramik ve heykelleri..

Amacı ise, her birey özel ve tekdir, alınan her obje veya heykel yıllar içerisinde bile mutluluk vermesi, size kendinizi özel ve bambaşka hissettirmesi için tasarlandı. Bu nedenle her çalışma tek ve tasarım ürünüdür. Öncesinde eskizlenen tasarımlar, ürüne uygun şekillendirme tekniği ile elde şekillenir önce 900 ardından sırlanarak 1050 derecede fırınlanır. Güzel günlerinize güzellik katmak mutluluk katmak için tüm iyi enerjileriyle birlikte atölyeden size yolculuğa çıkar. Çünkü her biri tasarımcısının yolculugudur, atölye de ellerde sekillenirken, hikayeler biçimlenmiştir. Bir hayalle başlayıp, çamurda şekil bulmuş, ateşle seramik ol'muştur. Tüm sevgiler sizlere.. Berna Duman