Tasarımlarıyla yaşayan camlar yaratan Interrarium, iç mekan bitkileri ve maket figürleri ile minyatür doğa manzaraları oluşturarak teraryumların dekorasyonda yaygınlaşmasını hedefliyor. Kişiye özel tasarımları ile ev ve ofis gibi yaşam alanlarının dekorasyonlarına yepyeni ve canlı birer alternatif sunuyor.