Tasarımlarıyla yaşayan camlar yaratan Interrarium, iç mekan bitkileri ve maket figürleri ile minyatür doğa manzaraları oluşturarak teraryumların dekorasyonda yaygınlaşmasını hedefliyor. Kişiye özel tasarımları ile ev ve ofis gibi yaşam alanlarının dekorasyonlarına yepyeni ve canlı birer alternatif sunuyor.
- Hizmetler
- Bitki Tasarımı
- Teraryum Tasarımı
- Kişiye ve Organizasyona Özel Teraryum Tasarımları
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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34680 Istanbul
Türkiye
+90-5435397818 www.interrarium.net