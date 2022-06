Mobilya sektöründe 1995 yılından beri uluslararası bir değere sahip, vizyon olarak dünya markası olmayı benimsemiştir. Türkiye'nin En Avantajlı Online Mobilya Satış Mağaza'sı sloganıyla yola çıkmış ve birbirinden uygun fiyat ve cazip ödeme koşullarıyla olan mobilyalarını sizlerin beğenisine sunmaktadır. Bunun yanısıra Mobilyalar'ı incelemek için Showroom Mağaza'mızada gelebilirsiniz. İstanbul Demirkapı'da olan Mağazalar'ımızıda ziyaret ederek Mobilya'ları ilk elden inceleyebilirsiniz. İmayevim mobilya konusunda; Yatak Odaları, Yemek Odaları, Koltuk Takımları , Salon Takımları, Köşe Takımları, TV Üniteleri, Genç Odaları, Ev Dekorasyon Ürünleri, Otel Mobilyaları, Ofis Mobilyaları, Yatak, Baza, Ranza ve Düğün Paketleri'ni bulabileceğiniz kapasiteye sahiptir. Tarz olarak en şık Avangarde, Country, Chester, Modern ve Ahşap ürünleri İmayevim'de bulabilirsiniz. Belli yüzeylerin ahşap veya lake olduğu gibi %100 ahşap ve lake olan ürünlerimizde bulunmatadır. Ürünlerimizi dilediğiniz renk ve kombinasyonlarla sipariş verebilirsiniz. Bunun için satış ekiplerimize bildirmeniz yeterlidir. Ürünlerimiz E1 standartlarında ve 1.sınıf malzemeden üretilmiştir. Mobilya'da En Avantajlı Fiyat Garantisi ve Cazip Ödeme Koşulları sunan üstelik belli bir fiyattan sonra Kargo'da Ücretsiz imkanı sunan İmayevim Mobilya sektörünün gözdesi olarak Modesa'da sizlerle buluşuyor. Nakliyemiz Türkiye'nin dört bir yanına güvenle Mobilya'ları ulaştırmaktadır. Türkiye’nin her yerinde servis, montaj ve satış sonrası hizmet güvencesiyle, müşterileriyle buluşturmaktadır. Müşteri Hizmetleri'mize haftanın her günü cumartesi ve pazar dahil 7/24 ulaşabilirsiniz. Mağazamız haftanın her günü açıktır. Montaj tamamen Firma'mıza aittir. Peşin Fiyat'ına İndirim Avantajı ve birbirinden Uygun Taksit Avantajları İmayevim'de sizi bekliyor. İnegöl Mobilya'sını bütün kalitesiyle evlerinize getiriyoruz. Kullandığımız ileri teknoloji ve servislerle kredi kartı güvenliğiniz sağlanmaktadır. Her tarz Ev için Mobilya renk ve kombin seçenekleriyle kendi zevkinize uygun İmayevim mobilyalarının listelerini görebilirsiniz. TTDK(Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz) Derneği tarafından 2015'te aldığımız 'En çok beğenilen ve tercih edilen markalardan biri' olduğumuzuda belirtmek isteriz.