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Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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Projeler

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    • Romantika Country Yatak Odası, imayevim imayevim Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Romantika Country Yatak Odası, imayevim imayevim Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    Romantika Country Yatak Odası, imayevim imayevim Yatak OdasıMakyaj Masaları
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    Romantika Country Yatak Odası

    Mobilya sektöründe 1995 yılından beri uluslararası  bir değere sahip, vizyon olarak dünya markası olmayı benimsemiştir. Türkiye'nin En Avantajlı Online Mobilya Satış Mağaza'sı sloganıyla  yola çıkmış ve  birbirinden uygun fiyat ve cazip ödeme koşullarıyla olan mobilyalarını sizlerin beğenisine sunmaktadır.  Bunun yanısıra Mobilyalar'ı incelemek için Showroom Mağaza'mızada gelebilirsiniz.  İstanbul Demirkapı'da olan Mağazalar'ımızıda ziyaret ederek Mobilya'ları ilk elden inceleyebilirsiniz. İmayevim mobilya konusunda; Yatak Odaları, Yemek Odaları, Koltuk Takımları , Salon Takımları, Köşe Takımları,  TV Üniteleri,  Genç Odaları, Ev Dekorasyon Ürünleri, Otel Mobilyaları, Ofis Mobilyaları, Yatak, Baza, Ranza ve Düğün Paketleri'ni  bulabileceğiniz kapasiteye sahiptir. Tarz olarak en şık Avangarde, Country, Chester, Modern ve Ahşap ürünleri İmayevim'de bulabilirsiniz. Belli yüzeylerin ahşap veya lake olduğu gibi %100 ahşap ve lake olan ürünlerimizde bulunmatadır. Ürünlerimizi dilediğiniz renk ve kombinasyonlarla sipariş verebilirsiniz. Bunun için satış ekiplerimize bildirmeniz yeterlidir. Ürünlerimiz E1 standartlarında ve 1.sınıf malzemeden üretilmiştir. Mobilya'da En Avantajlı Fiyat Garantisi ve Cazip Ödeme Koşulları sunan üstelik belli bir fiyattan sonra Kargo'da Ücretsiz imkanı sunan İmayevim Mobilya sektörünün gözdesi olarak Modesa'da sizlerle buluşuyor.  Nakliyemiz Türkiye'nin dört bir yanına güvenle Mobilya'ları ulaştırmaktadır. Türkiye’nin her yerinde servis, montaj ve satış sonrası hizmet güvencesiyle, müşterileriyle buluşturmaktadır. Müşteri Hizmetleri'mize haftanın her günü cumartesi ve pazar dahil 7/24 ulaşabilirsiniz. Mağazamız haftanın her günü açıktır.  Montaj tamamen Firma'mıza aittir. Peşin Fiyat'ına İndirim Avantajı ve birbirinden Uygun Taksit Avantajları İmayevim'de sizi bekliyor. İnegöl Mobilya'sını bütün kalitesiyle evlerinize getiriyoruz. Kullandığımız ileri teknoloji ve servislerle kredi kartı güvenliğiniz sağlanmaktadır. Her tarz Ev için Mobilya renk ve kombin seçenekleriyle kendi zevkinize uygun İmayevim mobilyalarının listelerini görebilirsiniz. TTDK(Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz) Derneği tarafından 2015'te aldığımız 'En çok beğenilen ve tercih edilen markalardan biri' olduğumuzuda belirtmek isteriz.

    Hizmetler
    • yatak odaları
    • yemek odaları
    • köşe takımları
    • koltuk takımları
    • tv üniteleri
    Hizmet alanları
    mobilya ve İstanbul
    Şirket ödülleri
    TTDK(Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz) Derneği tarafından 2015'te aldığımız 'En çok beğenilen ve tercih edilen markalardan biri' olduğumuzuda belirtmek isteriz.
    Adres
    Münzevi Kışla Caddesi No:45/A
    34050 İstanbul
    Türkiye
    +90-8508504625 www.imayevim.com
    Yasal mülkiyet

    MODESA Mobilyacılar sitesi

    Münzevi Kışla Caddesi No:45/A Demirkapı -Eyüp /İstanbul

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