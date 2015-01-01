Wood Store Home

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    WOODSTORE, 1988 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE’DE “COUNTRY” TARZI MOBİLYAYI İLK UYGULAYAN ÖNCÜ FİRMALARDAN BİRİDİR. FİRMAMIZ GÜRGEN AĞACI AĞIRLIKLI OLMAK ÜZERE MEŞE, İROKO VE AYAR AĞAÇLARI KULLANMAKTADIR.

    WOODSTORE DÜNYANIN EN BÜYÜK MOBİLYA MERKEZİ OLAN MASKO (İKİTELLİ)  MOBİLYACILAR ÇARŞISINDA BULUNAN MAĞAZAMIZLA MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET VERMEKTEDİR.

    WOODSTORE MOBİLYA FABRİKASINDA EN YÜKSEK KAPASİTE  VE İLERİ TEKNOLOJİ KULLANILARAK EV MOBİLYASINDAN OFİS GRUPLARINA OTEL DEKORASYONU VE CAFE BAR OLMAK UZERE PEK ÇOK TASARIM ÜRETİLİRKEN MAĞAZALARIMIZDA 200’E YAKIN ÜRÜN SUNULMAKTADIR.

    WOODSTORE MODELLERİNİ GENEL OLARAK MASİF VE KAPLAMA İLE BİRLİKTE KULLANILMASINA RAĞMEN İSTEĞE BAĞLI OLARAK BÜTÜN MODELLERİ TAMAMEN MASİF OLARAKTA ÇALIŞMAKTADIR. MASİFLER EL DEĞMEDEN YURTDIŞINDA BİLGİSAYARLARLA BİRLEŞTİRİLİP MASİFPAN HALİNE GETİRİLMEKTE VE PLAKALAR HALİNDE İŞLEME HAZIR EDİLMEKTEDİR.

    Hizmetler
    WOODSTORE MOBİLYA FABRİKASINDA EN YÜKSEK KAPASİTE VE İLERİ TEKNOLOJİ KULLANILARAK EV MOBİLYASINDAN OFİS GRUPLARINA OTEL DEKORASYONU VE CAFE BAR OLMAK UZERE PEK ÇOK TASARIM ÜRETİLİRKEN MAĞAZALARIMIZDA 200’E YAKIN ÜRÜN SUNULMAKTADIR.
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Masko Mobilyacılar Sitesi 12 A Blok No: 23 İKİTELLİ
    34306 İstanbul
    Türkiye
    +90-2126750047 info@woodstorehome.com
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