KARSAN CAM MOZAİK

Karsan Cam Mozaik 1994 yılında faaliyete başlamıştır. Kurulduğu tarihten itibaren müşteri memnuniyetini her zaman ilke olarak benimsemiş, memnun müşteri katılımları ile müşteri portföyünü kısa zamanda arttırmıştır. Karsan Cam Mozaik’lerinde kalite, görsellik , dayanıklılık, şık ve zarif olması kullanım alanını genişletmektedir. Karsan Cam Mozaik , dış cephelerde güzel görünümün yanı sıra ısı yalıtımı sağlayarak enerji tasarrufu bakımından uygun bir üründür. Karsan Cam Mozaik %100 camdan olup camın geri dönüşümünden imal edilmektedir. Çevre dostu bir üründür. Karsan cam mozaik çevreci olduğu kadar doğa şartlarına dayanıklılığı son derece yüksektir. Karsan Cam Mozaik’leri uygulama yapıldıktan sonra bakım gerektirmez, renkler solmaz ve iyi uygulandığında yapının ömrüne eşit dayanıklılığa sahiptir. Karsan Cam Mozaik ekonomik , çevreci ve kolay uygulanabilen bir üründür. Karsan Cam Mozaik , ısıyı ve soğuğu geçirmeyen rutubeti önleyici sağlam bir dış cephe kaplamasıdır. Karsan Cam Mozaik su, asit , bakteri, ısı, termal şok ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı , akım iletmeyen , yüksek ısıya dayanıklı mükemmel bir üründür. Karsan Cam Mozaik’leri bina dış cephe kaplamalarında , kolon ve sütunlarda , mutfak , banyo ve tuvaletlerde , iş yeri ve laboratuarlarda , havuz kaplamaları ve turistlik tesislerde , dekoratif ve sanatsal çalışmalarda , inşaatınızın her tür dahili ve harici kısımlarında güvenerek kullanabileceğiniz kaliteli bir üründür. Karsan Cam Mozaik’leri dış cephe , metro istasyonları , çok katlı büyük yapılar , hastaneler , insan sürkilasyonunun yoğun olduğu yerde ve hijyen gereken her yerle güvenle kullanılan bir üründür. Karsan Cam Mozaik , farklı renk ve desen seçenekleri ile dekoratif , ferah ortamlar ve hayal gücüne bağlı olarak düşünülen her şey kolayca yapılabilmektedir. Bu yüzden yapı sektöründe Karsan Cam Mozaik’lerinin kullanım alanı oldukça geniştir. Karsan Cam Mozaik’leri dekoratif otel lobileri , havuzlar , aqua park ve havuzlarda tercih edilmektedir. Karsan Cam Mozaik son derece basit uygulama avantajı ile usta ve mimarlar tarafından tercih edilmektedir. Karsan Cam Mozaik’in uygulama özellikleri genel olarak şu şekildedir ; Karsan Cam Mozaik’leri sağlam , zarif ve dekoratif olup dış ve iç cephelerde fark yaratır. Karsan Cam Mozaik yukarıdaki özellikleri bünyesine toplayan tek üründür.