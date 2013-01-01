İki Derece Mimarlık, on yıllık deneyimin, farklı bakış açılarının ve ilklerin imzasını atan bir ekibin yeni isimlerine kavuşmasıyla, Yaman Pamukçu ve Erkan Erarslan tarafından 2013 yılında kurulmuştur. İki Derece Mimarlık, İç Mimari ve Mimari tasarımda yenilikçiliğin peşini bırakmayan, sıradanlıktan uzak, kalıplaşmaya karşı bir anlayışı benimsemektedir. Her bir proje kendi içerisinde yeni bir başlangıç olarak değerlendirilerek, tasarımcıların bakış açılarının güncel akımlar ile yorumlanmasıyla birer esere dönüşmektedir.

İki Derece Mimarlık, İç Mimari projelerde tasarımın uygulamaya paralel ve olması gerektiği şekilde dönüşmesi ilkesiyle proje uygulamalarını da üstlenmektedir. Mimari Konsept projelerinde ise bulunduğu çevrenin dili ile örtüşen ve aynı zamanda şehrin silüetine değer katan yapılar ortaya çıkartmayı hedeflemektedir. Mimari projelendirme sürecinde imalatın en doğru şekilde yapılabilmesi için detaylar büyük önem taşımaktadır. Projelerinin en iyi şekilde ortaya çıkması amacıyla 2 Derece Mimarlık, Proje Yönetimi hizmetini de tüm gerekleri ile yerine getirmektedir.