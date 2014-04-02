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i-Zipscreen
Perde, Panjur & Jaluziler Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • i-Zipscreen Motorlu Dış Cephe Perdesi, i-Zipscreen i-Zipscreen Minimalist Evler
    i-Zipscreen Motorlu Dış Cephe Perdesi
    i-Zipscreen Motorlu Dış Cephe Perdesi, i-Zipscreen i-Zipscreen Modern Evler
    i-Zipscreen Motorlu Dış Cephe Perdesi
    i-Zipscreen Motorlu Dış Cephe Perdesi, i-Zipscreen i-Zipscreen Ticari alanlar
    i-Zipscreen Motorlu Dış Cephe Perdesi

    İstanbul merkezli üretim tesislerinde dünya standartlarında ürettiği motorlu gölgelendirme sistemleri i-Zipscreen dış mekan perde sistemlerini profesyonel ekibi ile kalite odaklı ulusal ve uluslararası projelere dönüştürmektedir. Dünyanın birçok noktasına ulaşmış referansları ile büyümeye devam eden firmamızla mimari bakış açılarınıza değer katmak ve taleplerinize en fonksiyonel çözümleri sunmak için varız.Her mevsim konfor hedefimizdir. i-Zipscreen markasıyla üretimini yaptığımız özel motorlu dış mekan perde sistemleri her mevsimin tadını çıkarabileceğiniz fonksiyonel çözümler sunar. i-Zipscreen dış mekan perde sistemi bulunduğunuz ortamı güneş ışığı, rüzgar, hafif yağmur ve böceklerin etkilerinden korur. Üretimde kullanılan fermuar teknolojisi ve taban kapatma bandı ile en elverişli kullanımı sağlar. Estetik duruşu ile bulunduğu ortama zenginlik katan i-Zipscreen üretiminde ileri teknolojik endüstriyel kumaşlar kullanılır.

    Hizmetler
    Profosyonel Gölgeleme Sistemleri
    Hizmet alanları
    • dış mekan
    • teras
    • istanbul
    • Turkiye
    Şirket ödülleri
    FTI – Façade Testing Institute
    Adres
    Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi No:46 Çengelköy
    34680 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163296969 www.izip.com.tr
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