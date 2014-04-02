İstanbul merkezli üretim tesislerinde dünya standartlarında ürettiği motorlu gölgelendirme sistemleri i-Zipscreen dış mekan perde sistemlerini profesyonel ekibi ile kalite odaklı ulusal ve uluslararası projelere dönüştürmektedir. Dünyanın birçok noktasına ulaşmış referansları ile büyümeye devam eden firmamızla mimari bakış açılarınıza değer katmak ve taleplerinize en fonksiyonel çözümleri sunmak için varız.Her mevsim konfor hedefimizdir. i-Zipscreen markasıyla üretimini yaptığımız özel motorlu dış mekan perde sistemleri her mevsimin tadını çıkarabileceğiniz fonksiyonel çözümler sunar. i-Zipscreen dış mekan perde sistemi bulunduğunuz ortamı güneş ışığı, rüzgar, hafif yağmur ve böceklerin etkilerinden korur. Üretimde kullanılan fermuar teknolojisi ve taban kapatma bandı ile en elverişli kullanımı sağlar. Estetik duruşu ile bulunduğu ortama zenginlik katan i-Zipscreen üretiminde ileri teknolojik endüstriyel kumaşlar kullanılır.