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Acar Ahşap
İnşaat Şirketleri Bursa
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    • Acar Ahşap Kütük Ev Çalışması, Acar Ahşap Acar Ahşap
    Acar Ahşap Kütük Ev Çalışması, Acar Ahşap Acar Ahşap
    Acar Ahşap Kütük Ev Çalışması, Acar Ahşap Acar Ahşap
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    Acar Ahşap Kütük Ev Çalışması

    1945 yılında kereste firması olarak kuruldu. Firmamız elektriğin olmadığı zamanlarda mazotlu motor biçim teknolojisi ile hizmet verirken; 1978 yılında elektriğin gelmesiyle zamanın teknolojisine ayak uydurarak 1990 lı yıllara kadar kereste ve doğruma hizmeti vermiştir.1990 lı yıllarına sonuna doğru ahşap dekorasyon, ambalaj ve palet üzerine ağırlık vererek günümüze kadar gelmiştir. Firmamız çağdaş hizmeti anlayışı ve arge çalışmalarına önem vererek hizmet vermeye devam etmektedir.

    Firmamız taahhüt ettiği işlerin her zaman takipçisidir.Yıllardır binlerce metrekare döşeme yaparken,müşteri memnuniyetini ön planda tutup kalitesinden ödün vermemiştir. Acar Ahşap olarak sizlere ahşap üzerine hizmetleri sağlamayı kendimize görev biliriz.   

    Acar Ahşap; sektöründe kalite,sağlık, çevre kuralları ile yasalar çerçevesinde müşterilerinin memnuniyetini sağlayacak bir şirket olmak amacında ilerlemektedir.

    Hizmet alanları
    Tüm Türkiye ve Bursa
    Adres
    Küçükdeliller Mahallesi
    16370 Bursa
    Türkiye
    +90-5326671509 acarahsap.com.tr
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