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ZİRVE STONE GALLERY
Karo, Taş & Tezgâhlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (11)
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Projeler

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    • ZİRVE STONE GALLERY, ZİRVE STONE GALLERY ZİRVE STONE GALLERY İç Dekorasyon Mermer
    ZİRVE STONE GALLERY, ZİRVE STONE GALLERY ZİRVE STONE GALLERY İç Dekorasyon Granit
    ZİRVE STONE GALLERY, ZİRVE STONE GALLERY ZİRVE STONE GALLERY İç Dekorasyon Granit
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    ZİRVE STONE GALLERY

    Zirve Stone Gallery, dünyanın farklı coğrafyalarının seçkin doğal taşlarını ve renklerini hayallerinizdeki estetik mekânlarla buluşturmak üzere bir araya getiriyor.

    Daha önceden sektörün lider konumundaki firması Doğa Madencilik olarak hizmet veriyorken, Çin'den gelen kalitesiz ürünlerle sektörel bozulmadan dolayı Doğa Madencilik sanayiciliği bırakmıştır. Firma ortaklarından Sn. Hayati Benhabib çalışma konusunda aynı ticari prensibi geliştirerek daha butik ve seçkin taşlarla çalışmaya yönelmiş ve Zirve Stone Gallery'i kurmuştur. Bu doğrultuda gerek Sancaktepe'deki ve Ayazağa’daki depolar, gerekse Fulya'daki showroom siz "özel taş" severlerin beğenisine sunulmuştur. Yeni ürünler geldikçe, yenilenen www.zirvestonegallery.com web sitemizden ürün görsellerini güncel olarak takip edebilirsiniz.

    "Doğal, estetik, seçkin" sloganıyla Zirve, doğanın estetik güzelliklerini seçkin bir dokunuşla yepyeni yaşam alanları haline getirebilmeniz için sizi bekliyor.

    Hizmet alanları
    • Mermer
    • Granit
    • kumtaşı
    • onyx
    • yarı değerli doğal taşların tedariği
    • istanbul
    Adres
    MERVE MAH. ATATÜRK CAD. NO:328 YENİDOĞAN – SANCAKTEPE
    34791 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165617110 www.zirvestonegallery.com

    Değerlendirmeler

    Hüseyin Uçan
    Internet sıtesı gayet kalıtelı ozellıkle 360 derece ıc mekan gezısı gercekten ornek bır ısletmecılık basarılarınızın devamını dılıyorum
    yaklaşık 2 ay önce
    Yakup Ateş
    Müthiş
    7 ay önce
    Yaşar KARAHAN
    Kalite butik mermer
    10 ay önce
    Tüm 11 değerlendirmelerini göster
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