ZİRVE STONE GALLERY

Zirve Stone Gallery, dünyanın farklı coğrafyalarının seçkin doğal taşlarını ve renklerini hayallerinizdeki estetik mekânlarla buluşturmak üzere bir araya getiriyor.

Daha önceden sektörün lider konumundaki firması Doğa Madencilik olarak hizmet veriyorken, Çin'den gelen kalitesiz ürünlerle sektörel bozulmadan dolayı Doğa Madencilik sanayiciliği bırakmıştır. Firma ortaklarından Sn. Hayati Benhabib çalışma konusunda aynı ticari prensibi geliştirerek daha butik ve seçkin taşlarla çalışmaya yönelmiş ve Zirve Stone Gallery'i kurmuştur. Bu doğrultuda gerek Sancaktepe'deki ve Ayazağa’daki depolar, gerekse Fulya'daki showroom siz "özel taş" severlerin beğenisine sunulmuştur. Yeni ürünler geldikçe, yenilenen www.zirvestonegallery.com web sitemizden ürün görsellerini güncel olarak takip edebilirsiniz.

"Doğal, estetik, seçkin" sloganıyla Zirve, doğanın estetik güzelliklerini seçkin bir dokunuşla yepyeni yaşam alanları haline getirebilmeniz için sizi bekliyor.