ali şimşek mimarlık

Ev kredisi rehberi: Nasıl alınır, nasıl yapılandırılır, şartları nelerdir?

Çalışan nüfusun çok önemli bir kısmı, hatta belki de tamamı, bir ev alma ortak hayalini paylaşıyor. Aileden kalan ve sizin için halen kullanılabilir durumda olan bir eviniz yoksa, geliriniz de kısa sürede bir ev almaya elverişli d…

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