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ali şimşek mimarlık
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması, ali şimşek mimarlık ali şimşek mimarlık
    Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması, ali şimşek mimarlık ali şimşek mimarlık
    Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması, ali şimşek mimarlık ali şimşek mimarlık
    +1
    Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması
    Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması, ali şimşek mimarlık ali şimşek mimarlık
    Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması, ali şimşek mimarlık ali şimşek mimarlık
    Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması, ali şimşek mimarlık ali şimşek mimarlık
    +2
    Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması
    beylikdüzü-esenyurt cephe ve peyzaj çalışması, ali şimşek mimarlık ali şimşek mimarlık Apartman
    beylikdüzü-esenyurt cephe ve peyzaj çalışması, ali şimşek mimarlık ali şimşek mimarlık Apartman
    beylikdüzü-esenyurt cephe ve peyzaj çalışması
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması 2.ödül, Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması mansiyon
    Adres
    34375 Istanbul
    Türkiye
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