ali şimşek mimarlık

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Bugün artık çalışan herkesin öncelikli hedefi bir ev satın almak. Eskiden ev sahibi olmak bir statü göstergesiydi ve özellikle apartman daireleri söz konusu olduğunda çoğunluk kiracı idi.
Çalışan nüfusun çok önemli bir kısmı, hatta belki de tamamı, bir ev alma ortak hayalini paylaşıyor. Aileden kalan ve sizin için halen kullanılabilir durumda olan bir eviniz yoksa, geliriniz de kısa sürede bir ev almaya elverişli d…