Lina İç Mimarlık

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Günümüzde mutfaklar, geçmişe nazaran daha küçük ya da dar bir alana sahip olabiliyorlar. Özellikle şehir hayatını seçenler için, daire planlarında mutfaklar oturma alanlarına oranla daha da küçük.
Dingin bir atmosfer oluşturmak için yumuşak renk tonlarını dekorasyonda kullanabilirsiniz. Pastel renk tonları yumuşak renkler arasındadır. Somon rengi ise açıktan koyuya uzanan renk tonları ile oturma odasından banyo dizaynına he…
Mutfağınızı dizayn ederken mutfak tezgahı veya mutfak adası üzerinde yer alacak set üstü ocak, set üstü fırın detayına dikkat etmeniz çok önemlidir. Özellikle küçük mutfak dekorasyonlarında kullanılan ocak üstü davlumbaz ve aksesu…