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Mor Kaftan
Dekoratörler İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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    • Mor Kaftan, Mor Kaftan Mor Kaftan İç Dekorasyon
    Mor Kaftan, Mor Kaftan Mor Kaftan İç Dekorasyon
    Mor Kaftan, Mor Kaftan Mor Kaftan İç Dekorasyon
    +10
    Mor Kaftan

    Hayatın her noktasında sanat olduğuna inanan iki mimar 25 senelik mesleki vekültürel birikimlerinin sonucu olarak, geçmişi gelecek ile tanıştırmak amacıyla yola çıkmıştır.Anadolu’ya ait kültürlerin yeni yorumlarını sadece el işçiliği ile üretip sizlerle paylaşmaktadırlar.Bu yolculuk içerisinde sanatçı dostlarından da aldıkları büyük destek sonucukendilerinin en büyük hayalleri hayata geçmiştir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Ethem Efendi Cd. Ethem Efendi Apt No:33 K:1 D:5 Kadıköy
    34710 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163861765 www.morkaftan.com
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