Mor Kaftan

Hayatın her noktasında sanat olduğuna inanan iki mimar 25 senelik mesleki vekültürel birikimlerinin sonucu olarak, geçmişi gelecek ile tanıştırmak amacıyla yola çıkmıştır.Anadolu’ya ait kültürlerin yeni yorumlarını sadece el işçiliği ile üretip sizlerle paylaşmaktadırlar.Bu yolculuk içerisinde sanatçı dostlarından da aldıkları büyük destek sonucukendilerinin en büyük hayalleri hayata geçmiştir.