Fulya Ahşap Yapılar

-32 m² 'ye kadar büyüklükteki binalarımızın duvarları 4,5 cm , 32 m²'den daha büyük yapılarımızın duvar 6 cm kalınlığındaki kalasların çift geçmeli olarak, çivi, vida kullanılmadan üst üste montajı şeklindedir.Köşe bağlantıları geçme sistemi ile gerçekleştirildiğinde, her türlü sarsıntıya ve depreme dayanıklıdır.

-Ahşabın ısı izolasyon özelliği 3 cm de başladığından 4,5 cm ve 6 cm kalınlığındaki duvarlar için ısı izolasyonu için idealdir.Verdiğimiz projeye uygun olarak, müşterilerimizin hazırladığı temel betonun üzerine nakliye ve montajı firmamıza ait olmak üzere kurduğumuz binanın, camları, kapı kol ve kilitleri takarak binayı kapalı vaziyette teslim etmekteyiz.

-Fiyat listemizde ve broşürümüzde yer alan standart modellerin dışında isteğinize uygun projelerin üretimini de yapmaktayız.

-Uzak yörelerde toplu adetlerde, yakın yörelerde tek tek de olsa müşterilerimizin talep ettiği takdirde anahtar teslim çalışmaları da yapıyoruz. Bunun için temel, temel kaplaması, elektrik tesisatı, su tesisatı, vernik, kiremit gibi diğer malzeme işçiliklerin fiyatını ayrıca hesaplıyoruz.

-Tüm imalatımızda Rusya-Sibirya bölgesinden özel olarak ithal ettiğimiz, fırınlanmış 1. sınıf çam kereste kullanmaktayız.Dış yüzeylere uygulanmasını tavsiye ettiğimiz bir gün ara ile 3 kat sürülecek olan ithal vernik, binayı güneş ışınlarının, yağışların ve zararlı böceklerin etkisinden korumaktır.Bu sayede yapılarımız her mevsim ve her türlü hava koşullarında kullanılabilir özelliğe sahiptir.

-Sipariş ile teslim arasındaki süremiz, binanın büyüklüğüne ve iş durumumuza göre 7 ile 45 gün arasında değişmektedir. Montaj ise ; temel hazırlandıktan sonra 32 m² ' ye kadar olan yapılarımızda 1 gün, 39m² – 100m² olan yapılarımızda 2 gün, 100m² – 300m² olan yapılarımızda ise 4-5 günde gerçekleştirilmektedir.

-Ürettiğimiz Ahşap yapılarımız montaj edildikleri yerden hiç hasarsız olarak sökülüp daha sonra bir başka yere kurulabilir.

-Yıllar önce kurduğumuz binalar, hiç tadilat görmeden sadece dış cephe bakımı yapılarak ilk günkü gibi yepyeni ve dimdik ayakta durmaktadır.Kaliteli üretimimiz ve uygun fiyatımızla fark yaratıyoruz..