Uzan Limited Şirketi olarak, sektörde 30 yılı aşkın bilgi ve tecrübemizi “Only Wood” markası altında size daha iyi hizmet vermek için birleştirdik.

Başlıca hedeflerimizden birincisi mobilya sektörüne yeni bir soluk getirmek. Bu hedefle; tasarım olarak güncel mobilyalardan daha farklı ve daha kullanışlı ürünler geliştirirken, ürünlerin ergonomik ve de de-monte olması ilk önceliğimiz olacaktır.

Bir ürün tasarlarken alışıla gelmiş çizgilerin dışında olmasına özen gösteriyoruz.Defalarca denemeler gerçekleştiriyor, zamanımızın ve enerjimizin büyük bir çoğunluğunu ar-ge departmanına yönlendiriyoruz.

“Only Wood” her zaman, kalıp dışı tasarımlar ve özel ürünler üretecektir.

Bizi farklı kılan özelliğimiz ise;

Ahşap işlenmesi zahmetli ve zor bir malzemedir. Buna rağmen üretimimizde otomatik makina kullanmamaktayız. Tüm ürünler el ile işlenmektedir. Bu sebeple sizin için ürettiğimiz her ürün eşsiz ve size özeldir.

Yenilikçi ve modern tasarımları, en mükemmel yapı malzemesi olan ahşap ile evlerimizin her köşesinde bu sıcaklığı yaşatmak için geçmişi geleceğe taşıyoruz.