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Onlywood
Mobilya & Aksesuarlar İzmir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

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    Onlywood Ürünleri

    Uzan Limited Şirketi olarak, sektörde 30 yılı aşkın bilgi ve tecrübemizi “Only Wood” markası altında size daha iyi hizmet vermek için birleştirdik.
    Başlıca hedeflerimizden birincisi mobilya sektörüne yeni bir soluk getirmek. Bu hedefle; tasarım olarak güncel mobilyalardan daha farklı ve daha kullanışlı ürünler geliştirirken, ürünlerin ergonomik ve de de-monte olması ilk önceliğimiz olacaktır.

    Bir ürün tasarlarken alışıla gelmiş çizgilerin dışında olmasına özen gösteriyoruz.Defalarca denemeler gerçekleştiriyor, zamanımızın ve enerjimizin büyük bir çoğunluğunu ar-ge departmanına yönlendiriyoruz.

    “Only Wood” her zaman, kalıp dışı tasarımlar ve özel ürünler üretecektir.

    Bizi farklı kılan özelliğimiz ise;

    Ahşap işlenmesi zahmetli ve zor bir malzemedir. Buna rağmen üretimimizde otomatik makina kullanmamaktayız. Tüm ürünler el ile işlenmektedir. Bu sebeple sizin için ürettiğimiz her ürün eşsiz ve size özeldir.

    Yenilikçi ve modern tasarımları, en mükemmel yapı malzemesi olan ahşap ile evlerimizin her köşesinde bu sıcaklığı yaşatmak için geçmişi geleceğe taşıyoruz.

    Hizmetler
    • Ahşap Ev Mobilyaları
    • Ahşap Ofis Mobilyaları
    Hizmet alanları
    • Masif
    • ahşap
    • Ahşap Mobilyalar
    • Ahşaptan Ürünler
    • İzmir
    Adres
    Yedi Eylül Mah. 5537 Sk. No : 1 Torbalı
    35860 İzmir
    Türkiye
    +90-2328531624 www.onlywood.com.tr

    Değerlendirmeler

    Mesut Çelik
    2 yıldan fazla önce
    omer aysakar
    ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️
    yaklaşık 4 yıl önce
    Vedat Ardil
    Kaliteli ürünler üretiyor
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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