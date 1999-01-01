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Demirce Norms Mimarlık &amp; İç Mimarlık | Demirce Norms at Architecture &amp; Interior
İç Mimarlar İzmir
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Değerlendirmeler (6)
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    • bizce;

    demirce; 

    Alpay Demirci ve Burçin Demirsoy`un 1999 yılında tanışmalarıyla birlikte başlayan mimari yolculuklarının adıdır. 

    Projeleri, sonuca giden basamaklardan (mimari, iç mimari, çevre düzenlemesi, vs…) oluşan bir bütün olarak görür ve bunları tek bir konsept altında şekillendirir. 

    bizce, tasarım, fonksiyonel, estetik olmalı; tasarım, yenilikçi olmalı; tasarım, kullanıcıların yaşam biçimi ile bütünleşmeli; tasarım, bulunduğu çevreye değer katmalıdır. İzmir merkezli bir ofis olarak kendimize dünya kaynaklarını en az tüketerek ve hatta tüketmeden dönüştürerek mekan üretme sorumluluğu yüklemiş bulunmaktayız. 

    Bizce mimarlık, teorik kısımlarında yer alan düşünsel boyutlarıyla, pratik olarak görülen üretilebilirliği birlikte işletilmesi gereken bir organizma, ve bu gerçekliğin yanı sıra, birbirinden ayrı olarak düşünülen iki başlığın aslında bir bütün olduğu bilinciyle değer üretebilme çabasıdır. Tanımladığımız demirce, bizce bir görüş olup, doğru zamanda doğru sorular sormak ister. Ulaştığımız cevaplar ise, bizce doğru mekanlara ışık tutmaktadır.

    Hizmetler
    Mimari, İç mimari, ve Peyzaj Mimarisi
    Hizmet alanları
    • Gayrimenkul
    • KONUT
    • OFİS
    • OTEL
    • Yüksek Yapı
    • HASTANE
    • Sağlık Tesisi
    • FABRİKA
    • Kamu Binası
    • ticari
    • AVM
    • Hepsini göster: 11 hizmet alanı
    Adres
    Ankara Cad. No:81/56 Bayraklı Tower | Bayraklı
    35335 İzmir
    Türkiye
    +90-2329881025 www.demirce.com

    Değerlendirmeler

    Oktay Shafei
    Harikulade bir tasarım
    6 ay önce
    Taner Kocaova
    yaklaşık 5 yıl önce
    Aslı Kul
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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