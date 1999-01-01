bizce;

demirce;

Alpay Demirci ve Burçin Demirsoy`un 1999 yılında tanışmalarıyla birlikte başlayan mimari yolculuklarının adıdır.

Projeleri, sonuca giden basamaklardan (mimari, iç mimari, çevre düzenlemesi, vs…) oluşan bir bütün olarak görür ve bunları tek bir konsept altında şekillendirir.

bizce, tasarım, fonksiyonel, estetik olmalı; tasarım, yenilikçi olmalı; tasarım, kullanıcıların yaşam biçimi ile bütünleşmeli; tasarım, bulunduğu çevreye değer katmalıdır. İzmir merkezli bir ofis olarak kendimize dünya kaynaklarını en az tüketerek ve hatta tüketmeden dönüştürerek mekan üretme sorumluluğu yüklemiş bulunmaktayız.

Bizce mimarlık, teorik kısımlarında yer alan düşünsel boyutlarıyla, pratik olarak görülen üretilebilirliği birlikte işletilmesi gereken bir organizma, ve bu gerçekliğin yanı sıra, birbirinden ayrı olarak düşünülen iki başlığın aslında bir bütün olduğu bilinciyle değer üretebilme çabasıdır. Tanımladığımız demirce, bizce bir görüş olup, doğru zamanda doğru sorular sormak ister. Ulaştığımız cevaplar ise, bizce doğru mekanlara ışık tutmaktadır.