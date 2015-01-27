StellaStil İç Mimarlık

Stella Stil İç Mimarlık tarafınca üstlenilen işler , proje veya konseptin analiz, araştırma , eskiz , etüt ve tasarımıyla başlayıp, bütün detaylar en ince ayrıntısına kadar çözülerek gerçekleştirilir. Bu hizmetlerde ki amaç; yalnızca özgün bir mimari oluşturmak değil, ayrıca işverenin yatırımının optimizasyonunu sağlamak üzere doğru malzeme seçimi ile akıllı üretim metodları ve detay çözümleri geliştirmektir.
Stella Stil İç Mimarlık olarak; teknoloji ve iletişimin hızla geliştiği günümüzde doğru, hızlı ve güvenilir işletme anlayışıyla hizmet vermektir.
Stella Stil İç Mimarlık konsept projelerin tasarım ve sunumlarından başlayan konut, ofis , cafe , restoran , mağaza , stant v.s. ve tüm iç ve dış mekan dekorasyonları ve ürün tasarımlarından bunların projelendirilip uygulanmasına dek varan bir yelpazede hizmet vermektedir.
- Hizmet alanları
- Konya
- antalya
- Resim
- sanat
- Selçuklu/Konya
- Adres
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Şefikcan Caddesi Taşova Sokak No:16/C
Selçuklu/Konya
Türkiye
+90-3323201050 www.stellastil.com
Şeker Mahallesi Taşova Sokak No:16/C (Ibıs Hotel Arkası) Selçuklu/Konya
Tel:0 332 320 10 50 Gsm: 0 532 510 98 45