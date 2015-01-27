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StellaStil İç Mimarlık
İç Mimarlar Selçuklu/Konya
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Kuyumcu, StellaStil İç Mimarlık StellaStil İç Mimarlık İç Dekorasyon
    Kuyumcu, StellaStil İç Mimarlık StellaStil İç Mimarlık İç Dekorasyon
    Kuyumcu, StellaStil İç Mimarlık StellaStil İç Mimarlık İç Dekorasyon
    +7
    Kuyumcu
    Enstantaneler , StellaStil İç Mimarlık StellaStil İç Mimarlık Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Enstantaneler , StellaStil İç Mimarlık StellaStil İç Mimarlık Ticari alanlar
    Enstantaneler , StellaStil İç Mimarlık StellaStil İç Mimarlık Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +15
    Enstantaneler
    Kahvelium Kahve Evi & Bistro, StellaStil İç Mimarlık StellaStil İç Mimarlık Ticari alanlar
    Kahvelium Kahve Evi & Bistro, StellaStil İç Mimarlık StellaStil İç Mimarlık Ticari alanlar
    Kahvelium Kahve Evi & Bistro, StellaStil İç Mimarlık StellaStil İç Mimarlık Ticari alanlar
    +10
    Kahvelium Kahve Evi & Bistro

    Stella Stil İç  Mimarlık tarafınca üstlenilen işler , proje veya konseptin analiz, araştırma , eskiz , etüt ve tasarımıyla başlayıp, bütün  detaylar en ince ayrıntısına kadar çözülerek gerçekleştirilir. Bu hizmetlerde ki amaç; yalnızca özgün bir mimari oluşturmak değil, ayrıca işverenin yatırımının optimizasyonunu sağlamak üzere doğru malzeme seçimi ile akıllı üretim metodları ve detay çözümleri geliştirmektir.

      Stella Stil İç  Mimarlık  olarak; teknoloji ve iletişimin hızla geliştiği günümüzde doğru, hızlı ve güvenilir işletme anlayışıyla hizmet vermektir.

    Stella Stil İç  Mimarlık  konsept projelerin tasarım ve sunumlarından başlayan konut, ofis , cafe , restoran , mağaza , stant v.s. ve tüm iç ve dış mekan dekorasyonları ve ürün tasarımlarından bunların projelendirilip uygulanmasına dek varan bir yelpazede hizmet vermektedir.

    Hizmet alanları
    • Konya
    • antalya
    • Resim
    • sanat
    • Selçuklu/Konya
    Adres
    Şefikcan Caddesi Taşova Sokak No:16/C
    Selçuklu/Konya
    Türkiye
    +90-3323201050 www.stellastil.com
    Yasal mülkiyet

    Şeker Mahallesi Taşova Sokak No:16/C (Ibıs Hotel Arkası) Selçuklu/Konya 

    Tel:0 332 320 10 50 Gsm: 0 532 510 98 45

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