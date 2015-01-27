StellaStil İç Mimarlık

Stella Stil İç Mimarlık tarafınca üstlenilen işler , proje veya konseptin analiz, araştırma , eskiz , etüt ve tasarımıyla başlayıp, bütün detaylar en ince ayrıntısına kadar çözülerek gerçekleştirilir. Bu hizmetlerde ki amaç; yalnızca özgün bir mimari oluşturmak değil, ayrıca işverenin yatırımının optimizasyonunu sağlamak üzere doğru malzeme seçimi ile akıllı üretim metodları ve detay çözümleri geliştirmektir.

Stella Stil İç Mimarlık olarak; teknoloji ve iletişimin hızla geliştiği günümüzde doğru, hızlı ve güvenilir işletme anlayışıyla hizmet vermektir.

Stella Stil İç Mimarlık konsept projelerin tasarım ve sunumlarından başlayan konut, ofis , cafe , restoran , mağaza , stant v.s. ve tüm iç ve dış mekan dekorasyonları ve ürün tasarımlarından bunların projelendirilip uygulanmasına dek varan bir yelpazede hizmet vermektedir.