M. Rezan Özge Özdemir, Mayıs 2006'da Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde mekan psikolojisi üzerinde çalışan tasarımcı "Mekanla Kurulan Duygusal İlişkiler, Özdeşleyim ve Bağlanma" konulu tezini yayınladı.

Öğrencilik yıllarından bu yana müzik, fotoğrafçılık, sanat yönetmenliği ve seramik gibi bir çok yan dalla ilgilenmekte.

2006'dan beri yurt içi ve yurt dışı konut, otel, hastane, devlet kurumu, ofis ve ürün tasarım - uygulama projelerinde yer alan tasarımcı, çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da çalışma hayatına devam etmektedir.