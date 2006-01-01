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m. rezan özge özdemir
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Ofis Tasarımı, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Eklektik Çalışma Odası
    Ofis Tasarımı, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Eklektik Çalışma Odası
    Ofis Tasarımı, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Eklektik Çalışma Odası
    +1
    Ofis Tasarımı
    Far East Chinese-Japanese-Thai Restaurant, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Eklektik Okullar
    Far East Chinese-Japanese-Thai Restaurant, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Eklektik Okullar
    Far East Chinese-Japanese-Thai Restaurant, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Eklektik Okullar
    +1
    Far East Chinese-Japanese-Thai Restaurant
    Littile Napoli Italian Cusine, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Endüstriyel Sergi Alanları
    Littile Napoli Italian Cusine, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Endüstriyel Sergi Alanları
    Littile Napoli Italian Cusine, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Endüstriyel Sergi Alanları
    +1
    Littile Napoli Italian Cusine
    Butik Otel Giriş ve Spa Konsept Çalışması, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Eklektik Okullar
    Butik Otel Giriş ve Spa Konsept Çalışması, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Eklektik Okullar
    Butik Otel Giriş ve Spa Konsept Çalışması, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Eklektik Okullar
    +9
    Butik Otel Giriş ve Spa Konsept Çalışması
    Bulut Villası, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir İç Dekorasyon
    Bulut Villası, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir İç Dekorasyon
    Bulut Villası, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir İç Dekorasyon
    +4
    Bulut Villası
    Hastane Tasarımları, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Ticari alanlar
    Hastane Tasarımları, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Ticari alanlar
    Hastane Tasarımları, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Ticari alanlar
    +8
    Hastane Tasarımları
    Hepsini göster: 8 proje

    M. Rezan Özge Özdemir, Mayıs 2006'da Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde mekan psikolojisi üzerinde çalışan tasarımcı "Mekanla Kurulan Duygusal İlişkiler, Özdeşleyim ve Bağlanma" konulu tezini yayınladı.

    Öğrencilik yıllarından bu yana müzik, fotoğrafçılık, sanat yönetmenliği ve seramik gibi bir çok yan dalla ilgilenmekte. 

    2006'dan beri yurt içi ve yurt dışı konut, otel, hastane, devlet kurumu, ofis ve ürün tasarım - uygulama projelerinde yer alan tasarımcı, çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da çalışma hayatına devam etmektedir.

    Hizmetler
    iç mimarlık, konsept tasarım, ve ürün tasarımı
    Hizmet alanları
    Ankara ve istanbul
    Adres
    rezanozgeozdemir@gmail.com
    Ankara İstanbul
    Türkiye
    mydesignhandbook.blogspot.com.tr
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