MONOSOUL MİMARLIK

Mono Soul Mimarlık olarak; konut, ofis, restoran, mağaza, toplumsal ve kültürel yapıların uygulamasını yapmaktayız. Ekip olarak, alınan bir projede gerekli tüm disiplinler bünyemizde çözülmektedir.
Proje için yer tespiti, projelendirilmesi, 3 boyutlu olarak son kullanıcının algılayacağı hale getirilmesi, şantiyesi, bu aşamada dekorasyon projesinin çizilmesi, mobilya ve kumaş seçimlerinin yapılması ve uygulatılması, peyzaj uygulamasının yapılması bünyemizde çözdüğümüz konulardır.
Mimarlık farklı disiplinlerin bir arada yoğrulduğu; doğru işler yapıldığı takdirde hem mimarların, hem de kullanıcıların mutlu olduğu bir sanat dalıdır. Biz de uzun yıllardan gelen tecrübelerimiz ile güzel ve kaliteli işlere imza atmaktayız.
- Hizmetler
- Mimari Proje ve Uygulamaları
- İç Mimari Proje ve Uygulamaları
- Tasarım ve Danışmanlık
- Hizmet alanları
- Türkiye ve İstanbul
- Adres
-
Asmalı Mescit Mahallesi Ensiz Sokak No:2/4 Tünel – Beyoğlu
34430 İstanbul
Türkiye
www.monosoul.net