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MONOSOUL MİMARLIK
İç Mimarlar İstanbul
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Değerlendirmeler (5)
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    Mono Soul Mimarlık olarak; konut, ofis, restoran, mağaza, toplumsal ve kültürel yapıların uygulamasını yapmaktayız. Ekip olarak, alınan bir projede gerekli tüm disiplinler bünyemizde çözülmektedir.

    Proje için yer tespiti, projelendirilmesi, 3 boyutlu olarak son kullanıcının algılayacağı hale getirilmesi, şantiyesi, bu aşamada dekorasyon projesinin çizilmesi, mobilya ve kumaş seçimlerinin yapılması ve uygulatılması, peyzaj uygulamasının yapılması bünyemizde çözdüğümüz konulardır.

    Mimarlık farklı disiplinlerin bir arada yoğrulduğu; doğru işler yapıldığı takdirde hem mimarların, hem de kullanıcıların mutlu olduğu bir sanat dalıdır. Biz de uzun yıllardan gelen tecrübelerimiz ile güzel ve kaliteli işlere imza atmaktayız.

    Hizmetler
    • Mimari Proje ve Uygulamaları
    • İç Mimari Proje ve Uygulamaları
    • Tasarım ve Danışmanlık
    Hizmet alanları
    Türkiye ve İstanbul
    Adres
    Asmalı Mescit Mahallesi Ensiz Sokak No:2/4 Tünel – Beyoğlu
    34430 İstanbul
    Türkiye
    www.monosoul.net

    Değerlendirmeler

    Târık İleri
    Kılıbık Fethullah'ın dükkanı
    yaklaşık 1 yıl önce
    FA Creative Office
    2 yıldan fazla önce
    Mehmet Selim
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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