MONOSOUL MİMARLIK

Mono Soul Mimarlık olarak; konut, ofis, restoran, mağaza, toplumsal ve kültürel yapıların uygulamasını yapmaktayız. Ekip olarak, alınan bir projede gerekli tüm disiplinler bünyemizde çözülmektedir.

Proje için yer tespiti, projelendirilmesi, 3 boyutlu olarak son kullanıcının algılayacağı hale getirilmesi, şantiyesi, bu aşamada dekorasyon projesinin çizilmesi, mobilya ve kumaş seçimlerinin yapılması ve uygulatılması, peyzaj uygulamasının yapılması bünyemizde çözdüğümüz konulardır.

Mimarlık farklı disiplinlerin bir arada yoğrulduğu; doğru işler yapıldığı takdirde hem mimarların, hem de kullanıcıların mutlu olduğu bir sanat dalıdır. Biz de uzun yıllardan gelen tecrübelerimiz ile güzel ve kaliteli işlere imza atmaktayız.