Sasanna Obje ve Takı Tasarım

Geleneksel motiflerin uyanışına şahitlik eden tasarımlar, yetenekli eller tarafından günümüze uyarlanarak tekrar yaratılıyor.
Sasanna Tasarım 2004 yılından bu yana, farklı kültürlere, coğrafyalara ve medeniyetlere ait değerlere sahip çıkarak; duygulardan, inançlardan, geçmişten ve gelecekten alınan ilhamla, seçkin bir ustalık seviyesinde el sanatlarıyla üretim yapmayı kendine misyon ediniyor.
Estetik tavrını yüksek fonksiyonellikle birleştiriyor ve sizlere kendi markasının yanı sıra, 'Özel Tasarım Kurumsal Hediyelikler', 'Takı Tasarımı', 'Ev ve Ofis Aksesuar Tasarımı' gibi ürünlerde, üretim ve tasarım danışmanı olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Tasarlanan her bir Sasanna objesi, sizi ve bizi yaşatmayı hedefliyor…
- Hizmetler
- Sasanna Tasarım
- kendilerine özgü ürünlere ihtiyaç duyan firmalar için
- Tasarım Danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetin hedefi
- firmalara: İstedikleri bütçe ve adetlerde onlara özel ürünler tasarlama ve üretme ve • Kendi bünyelerinde satışını gerçekleştirebilecekleri ürünlerin tasarım
- prototip
- ve üretim takibi faaliyetlerini yürütme imkanı sağlamaktır.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Binbirdirtek Mahallesi Piyer Loti Caddesi Ayberk Apartmanı 3/1 Çemberlitaş
34122 Istanbul
Türkiye
+90-2125166703 www.sasanna.net