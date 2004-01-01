Sasanna Obje ve Takı Tasarım

Geleneksel motiflerin uyanışına şahitlik eden tasarımlar, yetenekli eller tarafından günümüze uyarlanarak tekrar yaratılıyor.

Sasanna Tasarım 2004 yılından bu yana, farklı kültürlere, coğrafyalara ve medeniyetlere ait değerlere sahip çıkarak; duygulardan, inançlardan, geçmişten ve gelecekten alınan ilhamla, seçkin bir ustalık seviyesinde el sanatlarıyla üretim yapmayı kendine misyon ediniyor.

Estetik tavrını yüksek fonksiyonellikle birleştiriyor ve sizlere kendi markasının yanı sıra, 'Özel Tasarım Kurumsal Hediyelikler', 'Takı Tasarımı', 'Ev ve Ofis Aksesuar Tasarımı' gibi ürünlerde, üretim ve tasarım danışmanı olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Tasarlanan her bir Sasanna objesi, sizi ve bizi yaşatmayı hedefliyor…