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Sasanna Obje ve Takı Tasarım
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • MİRAS, Sasanna Obje ve Takı Tasarım Sasanna Obje ve Takı Tasarım Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    MİRAS, Sasanna Obje ve Takı Tasarım Sasanna Obje ve Takı Tasarım Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    MİRAS, Sasanna Obje ve Takı Tasarım Sasanna Obje ve Takı Tasarım Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    MİRAS
    NATURA , Sasanna Obje ve Takı Tasarım Sasanna Obje ve Takı Tasarım Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    NATURA , Sasanna Obje ve Takı Tasarım Sasanna Obje ve Takı Tasarım İç Dekorasyon
    NATURA
    DANIŞMANLIK - CONSULTANCY, Sasanna Obje ve Takı Tasarım Sasanna Obje ve Takı Tasarım Ofis Alanları & Mağazalar
    DANIŞMANLIK - CONSULTANCY, Sasanna Obje ve Takı Tasarım Sasanna Obje ve Takı Tasarım Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    DANIŞMANLIK - CONSULTANCY, Sasanna Obje ve Takı Tasarım Sasanna Obje ve Takı Tasarım MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    DANIŞMANLIK - CONSULTANCY

    Geleneksel motiflerin uyanışına şahitlik eden tasarımlar, yetenekli eller tarafından günümüze uyarlanarak tekrar yaratılıyor.
    Sasanna Tasarım 2004 yılından bu yana, farklı kültürlere, coğrafyalara ve medeniyetlere ait değerlere sahip çıkarak; duygulardan, inançlardan, geçmişten ve gelecekten alınan ilhamla, seçkin bir ustalık seviyesinde el sanatlarıyla üretim yapmayı kendine misyon ediniyor.

    Estetik tavrını yüksek fonksiyonellikle birleştiriyor ve sizlere kendi markasının yanı sıra, 'Özel Tasarım Kurumsal Hediyelikler', 'Takı Tasarımı', 'Ev ve Ofis Aksesuar Tasarımı' gibi ürünlerde, üretim ve tasarım danışmanı olarak hizmet vermeye devam ediyor.

    Tasarlanan her bir Sasanna objesi, sizi ve bizi yaşatmayı hedefliyor…

    Hizmetler
    • Sasanna Tasarım
    • kendilerine özgü ürünlere ihtiyaç duyan firmalar için
    • Tasarım Danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetin hedefi
    • firmalara: İstedikleri bütçe ve adetlerde onlara özel ürünler tasarlama ve üretme ve • Kendi bünyelerinde satışını gerçekleştirebilecekleri ürünlerin tasarım
    • prototip
    • ve üretim takibi faaliyetlerini yürütme imkanı sağlamaktır.
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Binbirdirtek Mahallesi Piyer Loti Caddesi Ayberk Apartmanı 3/1 Çemberlitaş
    34122 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125166703 www.sasanna.net

    Değerlendirmeler

    Gökhan Çolak
    neredeyse 4 yıl önce
    Ali Taskiran
    Harika ve güzel sanat eserleri.
    neredeyse 4 yıl önce
    nora romi
    Nefissss
    neredeyse 4 yıl önce
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