Taşın suyunu çıkaran marka Granices. Tüm dünyadan; Hindistan, Brezilya, Çin, İran, İspanya, İtalya, Amerika ve yerli Türk Granit, Traverten, Limra modelleri, çeşitleri ve isimlerini bir araya getiren ve sizlere en uygun ve ucuz fiyatları vermeye çalışan Ortadoğu’nun en büyük ithalat ve ihracat firmasıdır. En modern ve kaliteli fabrikaları ile mutfak tezgah, merdiven, basamak, zemin döşeme, cephe kaplama gibi ürünlerin renklerinden ödün vermeden çalışan sayılı Ankara ve İstanbul firmalarındanız. Ayrıca kendi ocaklarından sorunsuz bir şekilde Blog satışı yapmaktayız. Aldığımız inşaat projelerinin tüm doğal taş ihtiyacını ve uygulamasını bir arada yürüteren, sizlere en uygun maliyet ile sorunsuz işçilik ve şıklığı bir araya getireren Granices olarak, siz değerli müşterilerinin hizmetinde olmaktan gurur duyarız.