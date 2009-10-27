Vizyonumuz
27/10/2009 Tarihinde mimari alanda başlamış ve bugüne kadar yapmış olduğumuz titiz çalışmalarımızı daha da profesyonelleştirmek adına HERA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK olarak yapılanmış bulunmaktayız.Amacımız ismimizi sektörde marka ve tercih edilen tek adres haline getirmektir.Uygulamalarımızda genç ve dinamik tasarımlar üretmeyi hedeflemekteyiz.
Misyonumuz
İyi bir mimari tasarımın en önemli kriterlerinden birinin , işveren/kullanıcı memnuiyeti ile doğru orantılı olduğuna inanıyoruz.Bu nedenle mimar-işveren/kullanıcı etkileşimi proje süresince her aşamada en üst düzeyde tutarak projenin doğru yönde gelişmesi sağlanmaktadır.İşverenin/kullanıcının zaman ,bütçe , amaç , ideal gibi verileri tarafımızdan optimum dengelerde projeye yansıtılırken , tasarımın kalitesinden ödün verilmemektedir. Mimaride profesyonel takım çalışması olması gerektiğini savunmaktayız.Bu nedenle ilgili konularda ki uzmanlarla iş birliği yapılmakta , her aşamada bu uzmanlardan gerekli veriler sağlanmaktadır.Gücümüzü ve özgünlüğümüzü dinamik ve paylaşımcı tavrımızdan almaktayız.
- Hizmetler
- * Mimari projeler * İç mimari ve dekorasyon projeleri * Konsept tasarımlar * 3d görsel tasarım
- sunum ve katalog çalışmaları * Uygulama kontrollüğü
- proje ve uygulama yönetim * Mimari ve iç mimari danışmanlık hizmetleri * Mekanik – elektrik – statik- peyzaj gibi farklı disiplinlerin proje ve uygulamasını sağlamak
- Hizmet alanları
- Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
- MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
- istanbul
- Adres
-
Yeni mah. Gülden sk. 5/A PENDİK
3400 İstanbul
Türkiye
+90-5078389939 www.heramimarlik.com