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HERA Mimarlık &amp; İçmimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • EVDİYE KONUT PROJESİ, HERA Mimarlık & İçmimarlık HERA Mimarlık & İçmimarlık
    EVDİYE KONUT PROJESİ, HERA Mimarlık & İçmimarlık HERA Mimarlık & İçmimarlık Modern Evler
    EVDİYE KONUT PROJESİ, HERA Mimarlık & İçmimarlık HERA Mimarlık & İçmimarlık Modern Evler
    +4
    EVDİYE KONUT PROJESİ
    TUZLA MERCAN VİLLA PROJESİ, HERA Mimarlık & İçmimarlık HERA Mimarlık & İçmimarlık Minimalist Evler
    TUZLA MERCAN VİLLA PROJESİ, HERA Mimarlık & İçmimarlık HERA Mimarlık & İçmimarlık Minimalist Evler
    TUZLA MERCAN VİLLA PROJESİ
    STEAKHOUSE TASARIM PROJESİ, HERA Mimarlık & İçmimarlık HERA Mimarlık & İçmimarlık Ticari alanlar
    STEAKHOUSE TASARIM PROJESİ, HERA Mimarlık & İçmimarlık HERA Mimarlık & İçmimarlık Ticari alanlar
    STEAKHOUSE TASARIM PROJESİ, HERA Mimarlık & İçmimarlık HERA Mimarlık & İçmimarlık Ticari alanlar
    STEAKHOUSE TASARIM PROJESİ

    Vizyonumuz

    27/10/2009 Tarihinde mimari alanda başlamış ve bugüne kadar yapmış olduğumuz titiz çalışmalarımızı daha da profesyonelleştirmek adına HERA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK olarak yapılanmış bulunmaktayız.Amacımız ismimizi sektörde marka ve tercih edilen tek adres haline getirmektir.Uygulamalarımızda genç ve dinamik tasarımlar üretmeyi hedeflemekteyiz.

    Misyonumuz

    İyi bir mimari tasarımın en önemli kriterlerinden birinin , işveren/kullanıcı memnuiyeti ile doğru orantılı olduğuna inanıyoruz.Bu nedenle mimar-işveren/kullanıcı etkileşimi proje süresince her aşamada en üst düzeyde tutarak projenin doğru yönde gelişmesi sağlanmaktadır.İşverenin/kullanıcının zaman ,bütçe , amaç , ideal gibi verileri tarafımızdan optimum dengelerde projeye yansıtılırken , tasarımın kalitesinden ödün verilmemektedir. Mimaride profesyonel takım çalışması olması gerektiğini savunmaktayız.Bu nedenle ilgili konularda ki uzmanlarla iş birliği yapılmakta , her aşamada bu uzmanlardan gerekli veriler sağlanmaktadır.Gücümüzü ve özgünlüğümüzü dinamik ve paylaşımcı tavrımızdan almaktayız.

    Hizmetler
    • * Mimari projeler * İç mimari ve dekorasyon projeleri * Konsept tasarımlar * 3d görsel tasarım
    • sunum ve katalog çalışmaları * Uygulama kontrollüğü
    • proje ve uygulama yönetim * Mimari ve iç mimari danışmanlık hizmetleri * Mekanik – elektrik – statik- peyzaj gibi farklı disiplinlerin proje ve uygulamasını sağlamak
    Hizmet alanları
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • istanbul
    Adres
    Yeni mah. Gülden sk. 5/A PENDİK
    3400 İstanbul
    Türkiye
    +90-5078389939 www.heramimarlik.com

    Değerlendirmeler

    GÖK BÖRÜ OĞUZ
    1 yıldan fazla önce
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