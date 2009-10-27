Vizyonumuz

27/10/2009 Tarihinde mimari alanda başlamış ve bugüne kadar yapmış olduğumuz titiz çalışmalarımızı daha da profesyonelleştirmek adına HERA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK olarak yapılanmış bulunmaktayız.Amacımız ismimizi sektörde marka ve tercih edilen tek adres haline getirmektir.Uygulamalarımızda genç ve dinamik tasarımlar üretmeyi hedeflemekteyiz.

Misyonumuz

İyi bir mimari tasarımın en önemli kriterlerinden birinin , işveren/kullanıcı memnuiyeti ile doğru orantılı olduğuna inanıyoruz.Bu nedenle mimar-işveren/kullanıcı etkileşimi proje süresince her aşamada en üst düzeyde tutarak projenin doğru yönde gelişmesi sağlanmaktadır.İşverenin/kullanıcının zaman ,bütçe , amaç , ideal gibi verileri tarafımızdan optimum dengelerde projeye yansıtılırken , tasarımın kalitesinden ödün verilmemektedir. Mimaride profesyonel takım çalışması olması gerektiğini savunmaktayız.Bu nedenle ilgili konularda ki uzmanlarla iş birliği yapılmakta , her aşamada bu uzmanlardan gerekli veriler sağlanmaktadır.Gücümüzü ve özgünlüğümüzü dinamik ve paylaşımcı tavrımızdan almaktayız.