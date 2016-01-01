Origami Mobilya 2015 koleksiyonu, işlevsellikten ödün vermeyen yalın, doğal aynı zamanda renkli, eğlenceli ve detaylardaki tezatlarla keyifli mekanlar yaratan tasarımlardan oluşuyor. Bu yıl herhangi bir moda kaygısı gözetmeden, "farklılıklarımız zenginliğimizdir" görüşü zamansız tasarımların ana temasını belirliyor. Origami olmak, dramatik, duygusal, tutkulu ve mistik kültürler arası yolculuklar yapmak, dünyadaki en iyi fikirleri bulmak, onu yorumlamak içselleştirmek kendi dilinde yeniden yorumlamak, düşleri gerçeğe dönüştürüyor.
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Karacakaya Caddesi No: 147 ve 112
06165 Ankara
Türkiye
+90-3123500303 www.origamimobilya.com