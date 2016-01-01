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Origami Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
Genel Bakış 20Projeler (20) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Başkent LOFT Salon Çalışması, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası Ahşap
    Başkent LOFT Salon Çalışması, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
    Başkent LOFT Salon Çalışması, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
    +3
    Başkent LOFT Salon Çalışması
    Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
    Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
    Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
    Salon Tasarımı
    Genç Odası Projesi, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Çocuk Odası
    Genç Odası Projesi, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Çocuk Odası
    Genç Odası Projesi, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Çocuk Odası
    +3
    Genç Odası Projesi
    Bakü Projesi Antre, Origami Mobilya Origami Mobilya İç Dekorasyon
    Bakü Projesi Antre
    Bakü Projesi Banyo, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Banyo
    Bakü Projesi Banyo
    Bakü Projesi Mutfak, Origami Mobilya Origami Mobilya Modern Mutfak
    Bakü Projesi Mutfak
    Hepsini göster: 20 proje

    Origami Mobilya 2015 koleksiyonu, işlevsellikten ödün vermeyen yalın, doğal aynı zamanda renkli, eğlenceli ve detaylardaki tezatlarla keyifli mekanlar yaratan tasarımlardan oluşuyor. Bu yıl herhangi bir moda kaygısı gözetmeden, "farklılıklarımız zenginliğimizdir" görüşü zamansız tasarımların ana temasını belirliyor. Origami olmak, dramatik, duygusal, tutkulu ve mistik kültürler arası yolculuklar yapmak, dünyadaki en iyi fikirleri bulmak, onu yorumlamak içselleştirmek kendi dilinde yeniden yorumlamak, düşleri gerçeğe dönüştürüyor.

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    • iç mimarlık
    • dekorasyon
    • Ev Mobilyası
    • Mobilya ve Dekorasyon
    Hizmet alanları
    • Ahşap Mobilyalar
    • iç mimarlık
    • dekorasyon
    • 3d tasarım
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • Ankara
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    Adres
    Karacakaya Caddesi No: 147 ve 112
    06165 Ankara
    Türkiye
    +90-3123500303 www.origamimobilya.com
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