Ayşe Şakarcan Ceramics

Her biri sanat eseri 10 hediye fikri

Sizi bilmem ama ben hediye alırken bir türlü karar veremeyenlerdenim. Yıl içinde hediye alınması gereken birçok vesile var. Sevdiklerimizin doğum günleri, yıl dönümleri, iş, başarı ve ev kutlamaları, öğretmenler günü, anneler gün…

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