Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü mezunu olan Ayşe Şakarcan, dergicilik kariyerine nokta koyduktan sonra, üniversite yıllarında okulun atölyesinde tanışıp aşık olduğu seramiğe yöneldi. Çeşitli kurslar, özel dersler ve workshop'lar sonrasında kendi atölyesini kurdu. Tamamını kendi el işçiliği ile ürettiği seramiklerini Ayşe Şakarcan Ceramics adıyla satışa sunmaktadır.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Kayasultan sok. Yeşil Yuvam Sitesi A1 D:41 Kozyatağı
İstanbul
Türkiye
+90-5322552152