현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Ayşe Şakarcan Ceramics
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Ayşe Şakarcan Ceramics, Ayşe Şakarcan Ceramics Ayşe Şakarcan Ceramics Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Ayşe Şakarcan Ceramics
    3 Renkli Tabak, Ayşe Şakarcan Ceramics Ayşe Şakarcan Ceramics İç Dekorasyon
    3 Renkli Tabak
    Sushi Seti, Ayşe Şakarcan Ceramics Ayşe Şakarcan Ceramics Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Sushi Seti
    Yaprak Tabaklar, Ayşe Şakarcan Ceramics Ayşe Şakarcan Ceramics Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Yaprak Tabaklar
    Toplu Çanak, Ayşe Şakarcan Ceramics Ayşe Şakarcan Ceramics İç Dekorasyon
    Toplu Çanak

    Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü mezunu olan Ayşe Şakarcan, dergicilik kariyerine nokta koyduktan sonra, üniversite yıllarında okulun atölyesinde tanışıp aşık olduğu seramiğe yöneldi. Çeşitli kurslar, özel dersler  ve workshop'lar sonrasında kendi atölyesini kurdu. Tamamını  kendi el işçiliği ile ürettiği seramiklerini Ayşe Şakarcan Ceramics adıyla satışa sunmaktadır.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Kayasultan sok. Yeşil Yuvam Sitesi A1 D:41 Kozyatağı
    İstanbul
    Türkiye
    +90-5322552152
      Add SEO element