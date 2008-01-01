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Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
İç Mimarlar Adana
Genel Bakış 10Projeler (10) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Teknik Sanat Mimarlık Merkez Ofis, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Teknik Sanat Mimarlık Merkez Ofis, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Teknik Sanat Mimarlık Merkez Ofis
    Dt. Mehmet Kocacık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
    Dt. Mehmet Kocacık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
    Dt. Mehmet Kocacık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
    +27
    Dt. Mehmet Kocacık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
    Dt. Bilgehan Aslan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
    Dt. Bilgehan Aslan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
    Dt. Bilgehan Aslan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
    +18
    Dt. Bilgehan Aslan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
    Karma Konut Projeleri, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Villa
    Karma Konut Projeleri, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Villa
    Karma Konut Projeleri, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Villa
    +15
    Karma Konut Projeleri
    Dr. Dt. İpek Aysan Diş Kliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Dr. Dt. İpek Aysan Diş Kliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Dr. Dt. İpek Aysan Diş Kliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Ticari alanlar
    +11
    Dr. Dt. İpek Aysan Diş Kliniği
    Arda Meriç Ortodonti Kliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Arda Meriç Ortodonti Kliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Arda Meriç Ortodonti Kliniği, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Ticari alanlar
    +21
    Arda Meriç Ortodonti Kliniği
    Hepsini göster: 10 proje

    Firmamız; 2008 yılında iç mimarlık, mimarlık, renovasyon ve yapı tasarım müşavirliği alanlarında hizmet vermek amacıyla İnşaat Mühendisi R. Ahmet Hatipoğlu ve Yüksek Mimar Y. Ece Hatipoğlu tarafından  Adana’ da kurulmuştur.

    Konut ve örnek daire tasarımlarıyla başlayan profesyonel müşavirlik hizmetlerimiz zaman içerisinde; ağız ve diş sağlığı klinikleri ve poliklinikleri tasarımı, konut - villa tasarımları, yeme-içme sektörüne yönelik mekan tasarımları, ofis ve mağaza renovasyonları konularına odaklanmıştır.

    Son dönem çalışmalarımız ağırlıklı olarak tıbbi kliniklerin renovasyonu ve konut - villa iç mimari proje geliştirme alanında gerçekleşmektedir.

    Kısa vade projeksiyonlarımız arasında tıbbi klinikler, yeme-içme sektörüne yönelik tasarımlar ve konut tasarımları öncelikli odak alanlarımız olacaktır.

    Hizmetler
    • Konut – Villa Yenileme
    • Dental Klinik ve Poliklinik Tasarımları
    • Ofis Tasarımları
    • Cafe Restaurant Tasarımları
    • Mimarlık ve İç Mimarlık Hizmetleri
    • Yapı Müteahhitliği
    • İnşaat Müşavirlik Hizmetleri
    • Klinik
    • Diş Kliniği
    • Estetik Cerrahi Kliniği
    • Özel Hastane
    • Villa İnşaatı
    • Daire Tasarımı
    • İnşaat
    • İç Mimar
    • İç mimarlık
    • Adana
    • Mersin
    • Antalya
    • Osmaniye
    • Antakya
    • Hatay
    • Ankara
    • Mühendislik
    • Mimarlık
    • Hepsini göster: 25 hizme
    Hizmet alanları
    Tüm Türkiye
    Adres
    Karslılar Mh. 82102 Sk. Defne Villaları No:5/1 Çukurova
    01170 Adana
    Türkiye
    +90-5309419331 www.tekniksanat.com
    Yasal mülkiyet

    Sayfamızda yer alan tüm proje, tasarım ve uygulama görselleri ve fotoğrafları firmamıza ait olup tüm hakları saklıdır. Bu görseller ve fotoğraflar üçüncü şahıslar tarafından Teknik Sanat Mimarlık’ın izni olmadan kullanılamaz. Tüm tasarım, proje ve görseller Teknik Sanat markası altında tescillidir.

    Değerlendirmeler

    Oğuz yeşilbalkan
    Profesyonel çözüm ve estetik anlayışın hakim olduğu bir işletme
    5 yıldan fazla önce
    Fatih Hatipoğlu
    İşini bilen ellerden kaliteli hizmet..
    neredeyse 3 yıl önce
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