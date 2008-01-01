Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Firmamız; 2008 yılında iç mimarlık, mimarlık, renovasyon ve yapı tasarım müşavirliği alanlarında hizmet vermek amacıyla İnşaat Mühendisi R. Ahmet Hatipoğlu ve Yüksek Mimar Y. Ece Hatipoğlu tarafından Adana’ da kurulmuştur.
Konut ve örnek daire tasarımlarıyla başlayan profesyonel müşavirlik hizmetlerimiz zaman içerisinde; ağız ve diş sağlığı klinikleri ve poliklinikleri tasarımı, konut - villa tasarımları, yeme-içme sektörüne yönelik mekan tasarımları, ofis ve mağaza renovasyonları konularına odaklanmıştır.
Son dönem çalışmalarımız ağırlıklı olarak tıbbi kliniklerin renovasyonu ve konut - villa iç mimari proje geliştirme alanında gerçekleşmektedir.
Kısa vade projeksiyonlarımız arasında tıbbi klinikler, yeme-içme sektörüne yönelik tasarımlar ve konut tasarımları öncelikli odak alanlarımız olacaktır.
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Karslılar Mh. 82102 Sk. Defne Villaları No:5/1 Çukurova
01170 Adana
Türkiye
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