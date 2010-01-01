Hayri Atak Tasarım Ofisi

Hayri Atak Tasarım Atölyesi, Konut tasarımı, Magaza Tasarımı, Otel Tasarımı, Ofis Tasarımı, Cafe Tasarımı, Restaurant Tasarımı, Hastane Tasarımı, Villa Tasarımı, Stand Tasarımı, Cephe Tasarımı alanlarında müşterilerin ihtiyaç ve zevklerine göre projelendirme ve uygulama konularında hizmet veren iç mimarlık ve mimarlık ofisidir.