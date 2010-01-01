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Hayri Atak Tasarım Ofisi
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

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    • Focaccia Cafe İstanbul, Hayri Atak Tasarım Ofisi Hayri Atak Tasarım Ofisi Ticari alanlar
    Focaccia Cafe İstanbul, Hayri Atak Tasarım Ofisi Hayri Atak Tasarım Ofisi Ticari alanlar
    Focaccia Cafe İstanbul, Hayri Atak Tasarım Ofisi Hayri Atak Tasarım Ofisi Ticari alanlar
    +8
    Focaccia Cafe İstanbul

    Hayri Atak Tasarım Atölyesi, Konut tasarımı, Magaza Tasarımı, Otel Tasarımı, Ofis Tasarımı, Cafe Tasarımı, Restaurant Tasarımı, Hastane Tasarımı, Villa Tasarımı, Stand Tasarımı, Cephe Tasarımı alanlarında müşterilerin ihtiyaç ve zevklerine göre projelendirme ve uygulama konularında hizmet veren iç mimarlık ve mimarlık ofisidir.

    Hizmetler
    • İçmimarlık
    • Mimarlık
    • Ürün
    • Tasarım
    • Danışmanlık
    • Uygala
    Hizmet alanları
    • iç mimarlık
    • İçmimari
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • Peyzaj Tasarım ekipleri
    • dekorasyon
    • iç dekorasyon
    • istanbul
    • İstanbul
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    • • Birincilik Ödülü “Koçtaş Kendi Evini Kendin Tasarla” 2010
    • • Birincilik Ödülü En iyi bitirme projesi 2012 
    Adres
    atatürk mah. ertuğrul gazi sok. C1 Blok No:2b/72 Ataşehir
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2169090794 www.hayriatak.com

    Değerlendirmeler

    Bizarre Proje Paslanmaz
    2 yıldan fazla önce
    Karl Heinz Jeron
    1 yıldan fazla önce
    white sk
    Wow az önce Manhattan'daki Sarcostyle kavramsal gökdelenini gördü, büyüleyici. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
    1 yıldan fazla önce
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