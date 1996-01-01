1993 yılında Kerem Erginoğlu ve Hasan Çalışlar tarafından kurulan Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık, mimarlık, kurumsal kimlik ve kentsel tasarım alanlarında projeler geliştirmekte, uygulama ve kontrol yapmaktadır.

Her projeyi kendi bağlamı içinde ele alan ve o bağlama değer katacak yenilikçi mimari çözümlemeler getiren firma, yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli tür ve ölçeklerde projeler gerçekleştirmektedir. Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık, katıldığı yarışmalar ve gerçekleştirdiği projeler ile birçok ödül kazanmıştır. Bunların arasında; Tuzambarı–Medina Turgul DDB projesiyle 2010 Dünya Mimarlık Festivali ( WAF World Architecture Festival ) Yeni&Eski Bina kategorisinde birincilik ödülü, Turkcell Teknoloji Ar-Ge Binası ile Ulusal Mimarlık Ödülleri-Yapı Dalı Başarı Ödülü(2010), Tuzambarı–Medina Turgul DDB ile Ulusal Mimarlık Ödülleri-Yapı Dalı Koruma&Yaşatma Ödülü(2010),Tarsus Sev İlköğretim Kampüsü projesiyle, açılan davetli yarışmada 1.lik ödülü ve aynı projeyle Ulusal Mimarlık Ödülleri-Proje Dalı Başarı ödülü(2010), Berlin T.C. Büyükelçiliği Uluslararası Yarışması’nda 4.lük ödülü (2007), AMV Genç Mimar Ödülü (2004), Harp Akademileri Kapalı Yüzme Havuzu ile Ulusal Mimarlık Ödülleri Yapı Dalı Başarı Ödülü (2000),Tuncel Evi ile Ulusal Mimarlık Ödülleri Koruma Dalı Başarı Ödülü(1996), Ulusal Mimarlık Ödülleri Grafik Sunuş Başarı Ödülü(1992) bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, Kerem Erginoğlu ve Hasan Çalışlar, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde konuk öğretim üyeliği yapmış olup, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde proje atölyesi yürütmektedirler.