Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Bir aile firması olarak 30 yıllık birikimimizle tecrübeli ve deneyimli kadromuzla kaliteli üretim ve ideal fiyat anlayışından vazgeçmeden ahşaba şekil vererek siz değerli müşterilerimize sıcak, yaşanabilir mekanlar üreterek ahşap dünyasında hizmet vermekteyiz.Firma olarak butik otellere, kurumlara, kişilere ve mekanlara özel tasarım ile çoklu konut üreten firmalarla inşaat ve mimarlık firması siparişlerine rahatlıkla cevap verebilecek konumdayız.