WoodMyWall

Dekorasyonda sarı ve sarının tonlarının kullanımıyla ilgili 14 örnek

Canlılığı ile bilinen sarı rengi diğer tüm renkler arasında parlaklığıyla öne çıkar. Sarı, her şeyden önce güneşi ve aydınlığı temsil eder. Bu nedenle sıcak bir renktir ve yaz mevsimini çağrıştırır.

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