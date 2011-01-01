현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
woodmess
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • Zanaatkar bir aileden gelip, ustalarla geçirilmiş bir çocukluktan sonra aradığım şeyi ofis ortamında bulamayacağımı anladım. 2011 de işimden istifa ettikten sonra bir makinayla başladım çatı  katımızda bir şeyler yapmaya.
    İhtiyacım olan makina, alet, gereç ne varsa zaman içerisinde, ufak ufak aldım ve her sahip olduğum yeni şey, beni sahip olmak istediğim hayata bir adım daha yaklaştırdı.

    Kullandığım malzemelerden doğaçlama bir şekilde ortaya çıktıkları için, tasarımlarımın her biri, bir diğerinden farklı. Malzemeleri elime almadan kafamda bir tasarım oluşmuyor, o malzemelere dokunup, bir araya getirmeye başladığım an fikir oluşuyor ve doğrudan uygulamaya geçiyorum. Doğaçlama ortaya çıkan ürünlerin  çoğunun bir eşi daha olmuyor. Sadeliği ve doğallığı seviyorum. Hastalık derecesinde detaycıyım. Bundan dolayı mükemmel işçilik bazen benim için tasarımın önünde oluyor ve günlerimi milimetrik bir detayla uğraşarak geçirebiliyorum. Zaten tasarimlarimin bu kadar özgün olmasının en önemli sebebi de bu. Her malzemenin kendi kişiliği olduğuna inanıyorum. Farklı malzemeleri farklı miktarda bir araya getirerek ortaya benzersiz ürünler çıkarabilmem de bu inancımın bir sonucu.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    örnek mah. lalegül sok. no:21 ataşehir
    34704 Istanbul
    Türkiye
    +90-5553773008 www.woodmess.com
      Add SEO element