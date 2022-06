Zanaatkar bir aileden gelip, ustalarla geçirilmiş bir çocukluktan sonra aradığım şeyi ofis ortamında bulamayacağımı anladım. 2011 de işimden istifa ettikten sonra bir makinayla başladım çatı katımızda bir şeyler yapmaya.

İhtiyacım olan makina, alet, gereç ne varsa zaman içerisinde, ufak ufak aldım ve her sahip olduğum yeni şey, beni sahip olmak istediğim hayata bir adım daha yaklaştırdı.

Kullandığım malzemelerden doğaçlama bir şekilde ortaya çıktıkları için, tasarımlarımın her biri, bir diğerinden farklı. Malzemeleri elime almadan kafamda bir tasarım oluşmuyor, o malzemelere dokunup, bir araya getirmeye başladığım an fikir oluşuyor ve doğrudan uygulamaya geçiyorum. Doğaçlama ortaya çıkan ürünlerin çoğunun bir eşi daha olmuyor. Sadeliği ve doğallığı seviyorum. Hastalık derecesinde detaycıyım. Bundan dolayı mükemmel işçilik bazen benim için tasarımın önünde oluyor ve günlerimi milimetrik bir detayla uğraşarak geçirebiliyorum. Zaten tasarimlarimin bu kadar özgün olmasının en önemli sebebi de bu. Her malzemenin kendi kişiliği olduğuna inanıyorum. Farklı malzemeleri farklı miktarda bir araya getirerek ortaya benzersiz ürünler çıkarabilmem de bu inancımın bir sonucu.