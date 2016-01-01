NG TASARIM KOLTUK DEKORASYON TADİLAT

Koltuk döşeme ve kaplama konusunda yurt dışında kazandığımız tecrübemizi ülkemizde de devam ettirme isteği ile 2016 yılında iş yerimizi kurduk. Başlangıçta sıkı rekabetten dolayı zorlansak ta işimizi kalteli ve temiz yapmamızdan dolayı kısa sürede geri dönüşleri almaya başladık. Gelen yoğun taleplerden dolayı Dekorasyon ve Tadilat işlerin de 2017 Nisan ayından itibaren bünyemizde yapmaya başladık. Kısa süre içerisinde müşteri potansiyelimiz arttırmak tan dolayı mutluyuz.