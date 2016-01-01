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NG TASARIM KOLTUK DEKORASYON TADİLAT
Döşeme Ustaları Bursa
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Hizmetler

  • Koltuk imalat
  • yenileme
  • iç dekorasyon
  • mobilya
  • tadilat ve tamirat

Projeler

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    • Sinema odası dekorasyonu, NG TASARIM KOLTUK DEKORASYON TADİLAT NG TASARIM KOLTUK DEKORASYON TADİLAT İç Dekorasyon Tekstil Kırmızı
    Sinema odası dekorasyonu, NG TASARIM KOLTUK DEKORASYON TADİLAT NG TASARIM KOLTUK DEKORASYON TADİLAT İç Dekorasyon Tekstil Kırmızı
    Sinema odası dekorasyonu, NG TASARIM KOLTUK DEKORASYON TADİLAT NG TASARIM KOLTUK DEKORASYON TADİLAT İç Dekorasyon Tekstil Kırmızı
    Sinema odası dekorasyonu

    Koltuk döşeme ve kaplama konusunda yurt dışında kazandığımız tecrübemizi ülkemizde de devam ettirme isteği ile 2016 yılında iş yerimizi kurduk. Başlangıçta sıkı rekabetten dolayı zorlansak ta işimizi kalteli ve temiz yapmamızdan dolayı kısa sürede geri dönüşleri almaya başladık. Gelen yoğun taleplerden dolayı Dekorasyon ve Tadilat işlerin de 2017 Nisan ayından itibaren bünyemizde yapmaya başladık. Kısa süre içerisinde müşteri potansiyelimiz arttırmak tan dolayı mutluyuz.

    Hizmet alanları
    Bursa ve çevre iller
    Adres
    Ertuğrul Mahalle 138. Sokak Karnur Değirmencioğlu Apt No:9/c-a
    16010 Bursa
    Türkiye
    +90-5367292693
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