L’unica Bahçe Mobilyaları kuruluşundan itibaren kendi sektöründe

yenilikçi, modern ve kaliteden taviz vermeyen yapısıyla her geçen gün daha çok kişiye hitap etmektedir. Bunun yanında en iyi kalite de ürünü uygun fiyata müşterilerine sunma politikasını benimsemiştir.Türkiye'de 25 noktada ki bayii ağı ile türkiyenin heryerine ürün satışını gerçeklestirmektedir.Bahçe de dünya çapında ürün kalitesiyle fark yaratan ama ulaşılabilir olan,kalite ve tasarıma önem veren kişilerin vazgecilmez adresidir.