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L&#39;unica Bahçe Mobilyaları
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
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    • L’unica Bahçe Mobilyaları kuruluşundan itibaren kendi sektöründe
    yenilikçi, modern ve kaliteden taviz vermeyen yapısıyla her geçen gün daha çok kişiye hitap etmektedir. Bunun yanında en iyi kalite de ürünü uygun fiyata müşterilerine sunma politikasını benimsemiştir.Türkiye'de 25 noktada ki bayii ağı ile türkiyenin heryerine ürün satışını gerçeklestirmektedir.Bahçe de dünya çapında ürün kalitesiyle  fark yaratan ama ulaşılabilir olan,kalite ve tasarıma önem veren kişilerin vazgecilmez adresidir.

    Hizmetler
    • Bahçe Mobilya Satışı
    • OTEL
    • cafe
    • contract
    • Proje ürün tedariği
    Hizmet alanları
    • bahçe
    • Mobilya
    • Modern
    • ahşap
    • istanbul
    Adres
    levent cad.no 15 levent beşiktaş
    34303 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122830122 www.lunica.com.tr
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