L’unica Bahçe Mobilyaları kuruluşundan itibaren kendi sektöründe
yenilikçi, modern ve kaliteden taviz vermeyen yapısıyla her geçen gün daha çok kişiye hitap etmektedir. Bunun yanında en iyi kalite de ürünü uygun fiyata müşterilerine sunma politikasını benimsemiştir.Türkiye'de 25 noktada ki bayii ağı ile türkiyenin heryerine ürün satışını gerçeklestirmektedir.Bahçe de dünya çapında ürün kalitesiyle fark yaratan ama ulaşılabilir olan,kalite ve tasarıma önem veren kişilerin vazgecilmez adresidir.
- Hizmetler
- Bahçe Mobilya Satışı
- OTEL
- cafe
- contract
- Proje ürün tedariği
- Hizmet alanları
- bahçe
- Mobilya
- Modern
- ahşap
- istanbul
- Adres
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levent cad.no 15 levent beşiktaş
34303 Istanbul
Türkiye
+90-2122830122 www.lunica.com.tr