ERİNÖZ OUTDOOR FURNITURE

Erinöz Mobilya, 1994 yılından bu yana Metal Salıncak imalatı yapmaktadır. Manisa Muradiye Sanayi Bölgesinde 20.000 m2 alan üzerinde kurulu 12.000 m2 kapalı alanı olan tesislerinde üretimini gerçekleştiren firmamız, ihracatta da attığı büyük adımlar ile ülkemize değer katan şirketler arasında yerini almıştır.
Almanya'da kurduğu Erinöz Europe GmbH şirketi ile Avrupa'da faaliyetlerini sürdüren firmamız bugün;
- Avrupa, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri, Türki Cumhuriyetlere ürün sağlamaktadır.
- Hizmetler
- Bahçe Salıncağı ve Metal Bahçe Mobilyaları Üretimi
- Hizmet alanları
- Manisa
- Adres
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Muradiye Sanayi Bölgesi, Muradiye Mahallesi, 20.Sokak, NO:9-A
45140 Manisa
Türkiye
+90-2362140248 ww.erinoz.com.tr