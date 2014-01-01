Marangoz Çırağı üç kişiden oluşan bir ekip. Bir gün bu üç kişinin yolları hiç beklenmedik şekilde kesişti ve bugüne dek kendi tarzlarında yaptıkları çalışmalar buluşup ahşaba döküldü.

Derdimiz ahşabı eğip bükerek kendimizi ifade etmek ve şimdiye dek yapılmamış olanı yapmak. Var ettiğimiz her bir parçayla el emeğinin önünde saygıyla eğilmek.

Bizi takipte kalın!