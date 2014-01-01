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Marangoz Çırağı
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Robert Indiana Serisi iPad Standı, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı Ofis Alanları & Mağazalar
    Robert Indiana Serisi iPad Standı, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı Ofis Alanları & Mağazalar
    Robert Indiana Serisi iPad Standı
    Neonkafa iPad Standarı, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Neonkafa iPad Standarı, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Neonkafa iPad Standarı, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +1
    Neonkafa iPad Standarı
    I Love Moustache iPad Standı, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    I Love Moustache iPad Standı, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    I Love Moustache iPad Standı
    Limited Edition iPad Standları, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı İç Dekorasyon
    Limited Edition iPad Standları, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı İç Dekorasyon
    Limited Edition iPad Standları, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı İç Dekorasyon
    +3
    Limited Edition iPad Standları
    Istanbul Serisi iPad Standları, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı İç Dekorasyon
    Istanbul Serisi iPad Standları, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı İç Dekorasyon
    Istanbul Serisi iPad Standları, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı İç Dekorasyon
    +1
    Istanbul Serisi iPad Standları
    Klasik Sandalyeler, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı Yemek OdasıSandalye & Banklar
    Klasik Sandalyeler, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı Yemek OdasıSandalye & Banklar
    Klasik Sandalyeler, Marangoz Çırağı Marangoz Çırağı Yemek OdasıSandalye & Banklar
    +2
    Klasik Sandalyeler

    Marangoz Çırağı üç kişiden oluşan bir ekip. Bir gün bu üç kişinin yolları hiç beklenmedik şekilde kesişti ve bugüne dek kendi tarzlarında yaptıkları çalışmalar buluşup ahşaba döküldü. 

    Derdimiz ahşabı eğip bükerek kendimizi ifade etmek ve şimdiye dek yapılmamış olanı yapmak. Var ettiğimiz her bir parçayla el emeğinin önünde saygıyla eğilmek. 

    Bizi takipte kalın!

    Hizmetler
    • el yapımı ahşap mobilya
    • Tasarım Ürünleri
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    +90-5326654638 www.marangozciragi.com
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