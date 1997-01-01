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Oran Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mimarlar İzmir
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    Oran Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
    Oran Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
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    Oran Mimarlık, 1994 yılında, Mimari Tasarım, Araştırma ve Yapı Uygulama alanlarında etkinlikte bulunmak üzere kurulmuştur. Tasarım çalışmalarında, Yönetim merkezlerine, Kültür ağırlıklı yapılara, Otel, Konaklama ve Sanayi yapılarına ağırlık verilmektedir. Söz konusu tasarım çalışmalarının kapsamında, Mimari Projelendirme, Çevre Düzenleme ve İç mimari Projelendirme çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca, İç Mekân Uygulamaları da anahtar teslim yapılmaktadır.İç mimari uygulamalarının hizmet kapsamında, aydınlatma, yönlendirme, mobilya ve iklimlendirme tasarımları ile planlama koordinasyonu ve anahtar teslim uygulama işleri yer almaktadır. Oran Mimarlık, 1997 yılından bu yana, Holzbau Rubner firması adına tek temsilcisi olduğu, Tabakalı Tutkallı Ahşap Teknolojisinin Türkiye Mimarlık yaşamında yer alabilmesi için gerekli tanıtımları, Strüktürel proje tasarımlarını, Statik hesaplamalarını ve ilgili yapı elemanlarının yurt dışından temini misyonunu üstlenmiş durumdadır.

    Hizmet alanları
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • iç mimarlık
    • inşaat
    • İzmir
    Şirket ödülleri
    • *Çimentaş İdare Binası, 1990 Ulusal Mimarlık Ödülleri Gri Sanat Yapı Ödülü 
    • *Taşınabilir Deprem Okulları, 2000 yılı Ulusal Mimarlık Ödülleri Yapı Dalı Birincilik Ödülü,Ağa Han Mimarlık Ödülleri Türkiye Adayı 
    • *Kemalpaşa Kültür Merkezi, 2004, Ağa Han Mimarlık Ödülleri Türkiye Adayı 
    Adres
    Ali Çetinkaya Bul. Mimar Sinan Mah. No:56 Fatih Apt. K.1 D.4 Alsancak
    35220 İzmir
    Türkiye
    +90-2324631057
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