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Perdeci
Perde, Panjur & Jaluziler İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • En iyi Ofis Perdeleri, Perdeci Perdeci
    En iyi Ofis Perdeleri, Perdeci Perdeci
    En iyi Ofis Perdeleri, Perdeci Perdeci
    +77
    En iyi Ofis Perdeleri
    En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
    En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
    En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
    +57
    En iyi Baskılı Perdeler
    En İyi Ev Perdeleri, Perdeci Perdeci
    En İyi Ev Perdeleri, Perdeci Perdeci
    En İyi Ev Perdeleri, Perdeci Perdeci
    +8
    En İyi Ev Perdeleri

    Türkiye nin ilk internet perdecisi olarak 15 yıl önce yola çıktık.Ev tekstili ve perde alanında hep iyiyi hep kaliteyi hep güvenirliliği ve en önemlisi hep farklı olmayı kendimize hedef edindik.2011 yılında genç,dinamik,ve yeni kadromuzla perde de her şeyi ayağınıza getirelim dedik, hemde 1 telefonla, hemde ücretsiz,İstanbul un neresinde olursanız olun ayağınıza geldik ve gelmeye de devam ediyoruz.MUTLUYUZ.Sosyal sorumluluk projemiz OKUL PERDENİZ BİZDEN ÜCRETSİZ ile birçok yardımsever müşterimizle ortaklaşa Türkiye de yüzlerce ihtiyaç sahibi okulumuza perdeler gönderdik ve göndermeyede devam ediyoruz .HUZURLUYUZ.İstanbul dışı ve Yurtdışı talepleriniz doğrultusunda 2012 yılında perdeci.com olarak yine bir ilke imza atarak ONLİNE SATIŞIMIZA başladık.Çünkü,HERKES AYNIYKEN BİZ FARKLIYDIKŞİMDİ HERKES FARK PEŞİNDE BİZ YİNE AYNIYIZARAYIN perdeci.com SİZE DE GELSİN

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Burhaniye Mah. Beybostanı Cad. Şenler Sk. No:2 Beylerbeyi
    34676 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164011000 perdeci.com
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