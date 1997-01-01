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SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI
Perde, Panjur & Jaluziler Bursa
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (21)
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Projeler

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    • ÇİFTLİSİSTEM TÜLSTOR PERDELER , SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI Pencere & KapılarPerde & Tüller
    ÇİFTLİSİSTEM TÜLSTOR PERDELER , SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI Pencere & KapılarPerde & Tüller
    ÇİFTLİSİSTEM TÜLSTOR PERDELER , SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI Pencere & KapılarPerde & Tüller
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    ÇİFTLİSİSTEM TÜLSTOR PERDELER

    Şirketimiz 1997 yılında Sezerler Perde Limited Şirketi olarak Bursa’da kurulmuştur. Şirketimiz başta Zebra Perde, Stor Perde ve Tül Perde olmak üzere tekstil imalatı konusunda hizmet vermektedir. 2013 yılında siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için www.sezerlerperde.com E-ticaret sitemizi kurmuş bulunmaktayız. 

    sezerlerperde.com online satış sitemiz üzerinden; evlerinize ve işyerlerinize alacağınız, stor ve zebra perde en ve boy ölçülerini girerek tek tıkla zebra ve stor perdelerinizi evinize gönderiyoruz. Sitemizde bulunan perde modellerimizden seçtiğiniz modeli, karşınıza çıkacak etek kesim modeli, boncuk modeli gibi seçeneklerden dilediğinizi perdenize ekleyebilirsiniz. Sepete eklediğiniz stor ve zebra perdelerimizi dilerseniz sitemiz üzerinden kredi kartlarınızla dilerseniz kapıda ödeme seçeneğimizle alabilirsiniz.       Biz Sezerler Perde Limited şirketi olarak kurulduğumuz günden bu yana siz değerli müşterilerimize en kaliteli ürünü, en uygun fiyata satma prensibimizi devam ettirmekteyiz. Daima güleryüzlü hizmet, zamanında teslimat çalışma ilkelerimizin başında yer almaktadır.

    Hizmetler
    • Online Stor Perde
    • zebra perde
    • Çiftlisistem Tülstor Perde Satışı.
    Hizmet alanları
    • Turkiye
    • perde
    • Perde Tasarım
    • istanbul
    • Ankara
    • İzmir
    • antalya
    • gaziantep
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    DAVUTDEDE MAH 2ZUMRUT SOK NO 7 9
    16000 Bursa
    Türkiye
    +90-2243638612 www.sezerlerperde.com

    Değerlendirmeler

    Cem Özgür
    Fevkalade önemli bir işletme, olayı aşmışlar. Kutlamak biz müşterilerine düşer.
    yaklaşık 2 ay önce
    Sezgin Garip
    Alışveriş yaptığım bir yer değil fakat 24 saat açık diye belirtmişler çalışma saatini düzenlerlerse sevinirim kimsenin mağdur olmaması için çünkü çok kişiden duydum internette 24 saat açık diye yazıyo fakat her gece kapalı
    yaklaşık 2 ay önce
    Seçil Damla KAYAALP
    Çok kötü bir firma internetten buldum, sipariş verdim gelen 4 perdeden 2'si defoluydu değişim için 1 aydır bekliyorum, her gün başka bahanelerle ürünü göndermiyorlar. Ne paramı alabildim ne de perdemi. Çok kötü dikkatli olun.
    yaklaşık 1 ay önce
    Tüm 21 değerlendirmelerini göster
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