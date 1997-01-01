SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI

Şirketimiz 1997 yılında Sezerler Perde Limited Şirketi olarak Bursa’da kurulmuştur. Şirketimiz başta Zebra Perde, Stor Perde ve Tül Perde olmak üzere tekstil imalatı konusunda hizmet vermektedir. 2013 yılında siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için www.sezerlerperde.com E-ticaret sitemizi kurmuş bulunmaktayız.

sezerlerperde.com online satış sitemiz üzerinden; evlerinize ve işyerlerinize alacağınız, stor ve zebra perde en ve boy ölçülerini girerek tek tıkla zebra ve stor perdelerinizi evinize gönderiyoruz. Sitemizde bulunan perde modellerimizden seçtiğiniz modeli, karşınıza çıkacak etek kesim modeli, boncuk modeli gibi seçeneklerden dilediğinizi perdenize ekleyebilirsiniz. Sepete eklediğiniz stor ve zebra perdelerimizi dilerseniz sitemiz üzerinden kredi kartlarınızla dilerseniz kapıda ödeme seçeneğimizle alabilirsiniz. Biz Sezerler Perde Limited şirketi olarak kurulduğumuz günden bu yana siz değerli müşterilerimize en kaliteli ürünü, en uygun fiyata satma prensibimizi devam ettirmekteyiz. Daima güleryüzlü hizmet, zamanında teslimat çalışma ilkelerimizin başında yer almaktadır.