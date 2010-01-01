현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
TARKAN OKTAY MİMARLIK
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 12Projeler (12) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • IPM Group , TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    IPM Group , TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    IPM Group , TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    +6
    IPM Group
    TOLKAR RENOVASYON, TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    TOLKAR RENOVASYON, TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    TOLKAR RENOVASYON, TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    +4
    TOLKAR RENOVASYON
    GÖRDES BELEDİYESİ AQUAPARK , TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Modern Havuz
    GÖRDES BELEDİYESİ AQUAPARK , TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Modern Havuz
    GÖRDES BELEDİYESİ AQUAPARK , TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Modern Havuz
    +3
    GÖRDES BELEDİYESİ AQUAPARK
    HUKUK BÜROSU, TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    HUKUK BÜROSU, TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    HUKUK BÜROSU, TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    +5
    HUKUK BÜROSU
    EGEMAR A.Ş., TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    EGEMAR A.Ş., TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    EGEMAR A.Ş., TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Ticari alanlar
    +5
    EGEMAR A.Ş.
    KARABURUN' DA KONUT, TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Minimalist Evler
    KARABURUN' DA KONUT, TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Minimalist Evler
    KARABURUN' DA KONUT, TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK Minimalist Evler
    +2
    KARABURUN' DA KONUT
    Hepsini göster: 12 proje

    TARKAN OKTAY MİMARLIK, mimarlık ve iç mekan tasarımı konularında oldukça güçlü bilgi donanımına, tasarım ve uygulama deneyimine sahiptir. Projelerimizde, detay yoğunluklu, müşterilerimize sunduğumuz özel çözümlerimizle, karşılıklı görüşmeyi esas alan interaktif bir çalışma yöntemini prensip ediniriz. Proje konseptinde mükemmeli aramak ana ilkemizdir. Günümüz trendlerini, yerli ve yabancı mimari yayınları, yurtiçi ve yurtdışı mesleki fuarları izleyerek, sunduğumuz akılcı çözümlerle, müşterilerimizi ihtiyaç duydukları, fonksiyonel, yaşanmaktan zevk duyulan, kendilerinde heyecan uyandıran beğeni düzeyi yüksek mekan zenginliğine ulaştırmak öncelikli hedefimizdir.

    TARKAN OKTAY ARCHITECTURE, has a vast knowledge and a long experience in architecture, and interior design and applications. Adopting a detail-oriented approach, we offer customized solutions to our clients through an interactive process, which enables us to understand their needs and expectations. We always strive for perfection in every project we do. We follow up modern trends, domestic and international architectural publications, and attend domestic and international fairs and exhibitions to offer smart solutions that are functional, comfortable, elegant, and exciting.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • iç mekan tasarımı
    • mobilya tasarımı
    • danışmanlık
    • mümessillik
    • çözüm ortaklığı.
    Hizmet alanları
    İzmir ve Ege bölgesi.
    Şirket ödülleri
    Kıbrıs Mağusa'da tamamlanmış D&B Restaurant Cafe Bar projemiz, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve KKTC Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Kent meydanı ile en iyi ilişki kuran kamusal bina yarışmasında (2010) ödüle layık görülmüştür. 
    Adres
    KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:72 D:516 BORNOVA
    35100 İzmir
    Türkiye
    +90-5322519747 www.tarkanoktay.com
    Yasal mülkiyet

    Projelerin tüm yasal hakları ve görselleri "Tarkan Oktay Mimarlık" a aittir.

    Değerlendirmeler

    Sevtap Elektrik Elektronik
    2 yıldan fazla önce
      Add SEO element