TARKAN OKTAY MİMARLIK, mimarlık ve iç mekan tasarımı konularında oldukça güçlü bilgi donanımına, tasarım ve uygulama deneyimine sahiptir. Projelerimizde, detay yoğunluklu, müşterilerimize sunduğumuz özel çözümlerimizle, karşılıklı görüşmeyi esas alan interaktif bir çalışma yöntemini prensip ediniriz. Proje konseptinde mükemmeli aramak ana ilkemizdir. Günümüz trendlerini, yerli ve yabancı mimari yayınları, yurtiçi ve yurtdışı mesleki fuarları izleyerek, sunduğumuz akılcı çözümlerle, müşterilerimizi ihtiyaç duydukları, fonksiyonel, yaşanmaktan zevk duyulan, kendilerinde heyecan uyandıran beğeni düzeyi yüksek mekan zenginliğine ulaştırmak öncelikli hedefimizdir.

TARKAN OKTAY ARCHITECTURE, has a vast knowledge and a long experience in architecture, and interior design and applications. Adopting a detail-oriented approach, we offer customized solutions to our clients through an interactive process, which enables us to understand their needs and expectations. We always strive for perfection in every project we do. We follow up modern trends, domestic and international architectural publications, and attend domestic and international fairs and exhibitions to offer smart solutions that are functional, comfortable, elegant, and exciting.