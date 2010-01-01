TARKAN OKTAY MİMARLIK

Dekorasyonda siyah rengini kullanmak için 14 örnek

İç dekorasyon söz konusu olduğunda siyah çok popüler bir renk değildir. Çünkü insanlar yaşam alanını siyahla süslemenin karanlık ve iç karartıcı olduğunu düşünme eğilimindedir. Ancak bu durum tamamen bir ön yargıdan ibarettir.

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