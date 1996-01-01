Tuncer Sezgin İç Mimarlık

''Gördüğün Ne İse Görmediğin De O...'' sloganıyla 1996 yılından bugüne kadar ev dekorasyonlarının yanında,işyeri ;özellikle mücevher,kuyumcu mağazaları ve de otel dekorasyonu yapmaktayız. Ayrıca bu dekorasyonlarda kendi mobilya atelyemizde üretilen ürünler kullanılmaktadır.Hareketli mobilyaların yanında ,mutfak,banyo,kapı,pergola ...vs tasarımlarımız mevcuttur.
- Hizmetler
- ev
- OFİS
- kuyumcu
- otel dekorasyonu ve mobilya üretimi
- Hizmet alanları
- İzmir ve Turkiye
- Adres
-
Ankara Caddesi No:81 Bayraklı Tower 4/17 Bayraklı
35030 Izmir
Türkiye
+90-2324221816 www.tuncersezgin.com