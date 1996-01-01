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Tuncer Sezgin İç Mimarlık
İç Mimarlar Izmir
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Yu-Ga Otel-Alaçatı İZMİR, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık Ticari alanlar
    Yu-Ga Otel-Alaçatı İZMİR, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık Ticari alanlar
    Yu-Ga Otel-Alaçatı İZMİR, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık BahçeHavuz & Göletler
    +10
    Yu-Ga Otel-Alaçatı İZMİR
    İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
    İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
    İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
    +24
    İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev

    ''Gördüğün Ne İse Görmediğin De O...'' sloganıyla 1996 yılından bugüne kadar ev dekorasyonlarının yanında,işyeri ;özellikle mücevher,kuyumcu mağazaları ve de otel dekorasyonu yapmaktayız. Ayrıca bu dekorasyonlarda  kendi mobilya atelyemizde üretilen ürünler kullanılmaktadır.Hareketli mobilyaların yanında ,mutfak,banyo,kapı,pergola ...vs tasarımlarımız mevcuttur.

    Hizmetler
    • ev
    • OFİS
    • kuyumcu
    • otel dekorasyonu ve mobilya üretimi
    Hizmet alanları
    İzmir ve Turkiye
    Adres
    Ankara Caddesi No:81 Bayraklı Tower 4/17 Bayraklı
    35030 Izmir
    Türkiye
    +90-2324221816 www.tuncersezgin.com
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