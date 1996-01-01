Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Arsanıza yaptıracağınız 9 konut tipi

Yeni bir eve sahip olmak ve istediğimiz gibi bir ev yaptırmak hepimizin bir hayalidir. Günümüzde tip projeler ile inşa edilen betonarme evler estetikten, zarafetten bir haber birer beton hapishane olarak üretildiği için farklı ev…

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