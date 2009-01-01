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OMURGA MİMARLIK – STUDIO VERTEBRA
Mimarlar Istanbul
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Değerlendirmeler (7)
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    • Studio Vertebra 2009 yılında dört ortağın birlikte kurduğu bir mimari tasarım ofisidir. Mimari, iç mimari ve eski eser proje hizmetleri alanlarında “çok disiplinli” çalışmalar yapmaktadır. Projelerde; kentsel, mimari ve iç mimari faktörler bir arada gözetilerek “bütünsel” bir yaklaşım benimsenir. Tasarım süreci bireysel kanaatlerden uzaktır, ekipteki tüm tasarımcılar sürecin gelişmesine katkı sağlar. İşveren girdileri, tasarımda önemli bir faktör olarak değerlendirilir ve işveren de ekibin bir parçası olarak görülür.

    Hizmetler
    mimari içmimari restorasyon alanında faaliyetler
    Hizmet alanları
    inşaat, reklam, ve istanbul
    Şirket ödülleri
    european property awards 2016-2017
    Adres
    abdullahağa cad. arabacılar sok. no:14 beylerbeyi üsküdar
    34676 Istanbul
    Türkiye
    +90-2165503968 studiovertebra.com

    Değerlendirmeler

    Ömer “ ” Azak
    Logosu çok güzel olan mimarlık ofisi.
    7 ay önce
    nursen ferik
    İş yeri iç dizaynı gayet güzel. Pandemi dönemi yasaklarına dikkat edilerek çalışılıyor. Çoğu çalışan home Office çalışıyor.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Alper YALÇIN
    İstanbul'un En İyi Mimar Ofisi Akıllı ve Eşsiz
    4 yıldan fazla önce
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