Yasal mülkiyet

SARICI DESIGN STUDIO'nun peşin muvaffakatını elde etmeden bu sitede yer alan ürünler ve tasarımlarla ilgili herhangi bir çoğaltma, kötüye kullanma, iddia da bulunulması, toplu veya kısmi basım, her ne koşulda olursa olsun herhangi bir kamusal reklamda yer alması durumunda veya her ne nedenle olursa olsun bu sitede yer alanlar üzerinde mülkiyet hakkı iddia edenler kanunen uygulanacak yaptırımlar karşısında yükümlü olmakta ve hak sahibinin fikir haklarına dayanarak maruz kaldığı zarar karşılığında tazminat ödemek konusunda yasal olarak sorumlu olmaktadırlar.