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SARICI DESIGN STUDIO
İç Mimarlar Bodrum
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    • Sarıcı Design Studi0,  iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. Yapı iç mimarisi ile ürün tasarımının yanında tekne iç mimarisi ve dış stil tasarımı alanlarında  hizmet veren ofis tasarladığı birçok ürün grubu ile birlikte dinamik bir koleksiyona sahiptir. Koltuk, sandalye, sehpa, karyola vb. ürünler mobilya grubunu oluştururken, yenilikçi ve özgün konseptlerden oluşan tekne koleksiyonunda trawler, lobster ve runaboat örnekleri yer almaktadır.

    Hizmetler
    YACHT INTERIOR DESIGN & EXTERIOR STYLING – PRODUCT DESIGN – INTERIOR ARCHITECTURE
    Hizmet alanları
    • Bodrum
    • İzmir
    • istanbul
    • Ankara
    Adres
    Kumbahçe mah. Sarı Agahoğlu Ali Efendi sok. no.35
    48400 Bodrum
    Türkiye
    +90-5324073810 www.saricidesign.com
    Yasal mülkiyet

    SARICI DESIGN STUDIO'nun peşin muvaffakatını elde etmeden bu sitede yer alan ürünler ve tasarımlarla ilgili herhangi bir çoğaltma, kötüye kullanma, iddia da bulunulması, toplu veya kısmi basım, her ne koşulda olursa olsun herhangi bir kamusal reklamda yer alması durumunda veya her ne nedenle olursa olsun bu sitede yer alanlar üzerinde mülkiyet hakkı iddia edenler kanunen uygulanacak yaptırımlar karşısında yükümlü olmakta ve hak sahibinin fikir haklarına dayanarak maruz kaldığı zarar karşılığında tazminat ödemek konusunda yasal olarak sorumlu olmaktadırlar.

    Değerlendirmeler

    goksel hereser
    Kalite
    1 yıldan fazla önce
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