SARICI DESIGN STUDIO

Sarıcı Design Studi0, iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. Yapı iç mimarisi ile ürün tasarımının yanında tekne iç mimarisi ve dış stil tasarımı alanlarında hizmet veren ofis tasarladığı birçok ürün grubu ile birlikte dinamik bir koleksiyona sahiptir. Koltuk, sandalye, sehpa, karyola vb. ürünler mobilya grubunu oluştururken, yenilikçi ve özgün konseptlerden oluşan tekne koleksiyonunda trawler, lobster ve runaboat örnekleri yer almaktadır.
- Hizmetler
- YACHT INTERIOR DESIGN & EXTERIOR STYLING – PRODUCT DESIGN – INTERIOR ARCHITECTURE
- Hizmet alanları
- Bodrum
- İzmir
- istanbul
- Ankara
- Adres
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Kumbahçe mah. Sarı Agahoğlu Ali Efendi sok. no.35
48400 Bodrum
Türkiye
+90-5324073810 www.saricidesign.com
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