oopss design / el üretimi özel tasarım yastıklar
Kumaşlar ve ipler hayal ettiklerimizi somut birer objeye dönüştürmenin en keyifli yolu...
Belirlediğimiz konseptler doğrultusunda çeşitli seriler oluşturuyoruz. Bunun dışında, kişi ve kurumların taleplerine göre özel tasarımlar da yapıyoruz.
- Hizmetler
- Özel tasarım yastıklar
- Hizmet alanları
- ev tekstili
- dekoratif yastık
- Kişiye özel
- El üretimi
- tasarım
- istanbul
- Adres
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34250 İstanbul
Türkiye
+90-5542205301 oopss-design.blogspot.com.tr