oopss design / el üretimi özel tasarım yastıklar

Kumaşlar ve ipler hayal ettiklerimizi somut birer objeye dönüştürmenin en keyifli yolu...

Belirlediğimiz konseptler doğrultusunda çeşitli seriler oluşturuyoruz. Bunun dışında, kişi ve kurumların taleplerine göre özel tasarımlar da yapıyoruz.